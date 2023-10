Yiddá Eslava y Julián Zucchi: ¿Cómo inicio la historia de amor que duró 11 años?

La reciente separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi dejó a más de un fanático sorprendido y sobre todo apenado. Esto, debido a que eran considerados como una de las parejas más estables de la farándula peruana.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se conocieron en febrero del 2012 cuando ambos participaban en el recordado programa 'Combate'. El argentino llegó al Perú con el objetivo de reemplazar a Miguel 'Conejo' Rebosio, quien en ese entonces era capitán del equipo Rojo donde la actriz nacional competía.

Según declaraciones del propio cantante, su estadía en nuestro país estaba pactada para un corto tiempo. Además, atravesaba una crisis con su entonces pareja, la hermana de su compatriota Martín Terrone.

"Yo no quería tener una relación con nadie porque pensé que me regresaba a los dos meses. Me acuerdo que yo tenía una novia que se quedó en Argentina y me dejó porque me vine (al Perú). Habíamos como que medio terminado y estando. Después ella vino a querer reconciliarse, pero no pudimos", contó al podcast Com FM.