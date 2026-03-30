Falleció querido periodista y presentador de noticias a los 68 años: Lo que se sabe del caso

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Uno de los rostros emblemáticos del periodismo falleció a los 68 años. Amigos, familiares y colegas le dieron el último adiós al periodista y presentador de noticias del programa '24 Horas'.

Periodista fallece a los 68 años: ¿Cuál fue la causa?

El mundo de las comunicaciones y del periodismo se viste de luto tras confirmarse la irremediable pérdida del periodista Eduardo Cruz-Johnson a los 68 años. De acuerdo a los primeros reportes, la figura de la televisión chilena falleció el último domingo 29 de marzo a causa de una hipoglucemia severa, complicación vinculada a la diabetes que padecía desde hace años.

La noticia fue confirmada por su hijo a la cadena de televisión en el que trabajó Cruz-Johnson. Tras tener conocimiento de la muerte del conductor de TV y uno de los rostros más reconocidos del noticiero '24 Horas' durante casi 20 años, TVN no dudó en pronunciarse y darle el último adiós con un sentido mensaje en sus redes sociales, resaltando el legado que deja en la prensa de su país.

"Su legado permanecerá en la memoria de quienes lo vieron en pantalla y de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y trabajar con él", precisó el Departamento de Prensa de TVN.

Adiós al conductor de '24 Horas' de Chile

Por su parte, su amigo, Óscar 'Lolo' Peña se refirió al fallecimiento a través de una publicación en Instagram. "Buen viaje, amigo. El cielo hoy brilla más, aunque aquí abajo nos quedemos un poco a oscuras. Eduardo Cruz J., que en paz descanse", escribió.

Así como él, otros amigos y seguidores del periodista chileno no dudaron en extender sus condolencias a los familiares y recorar su particular tono de voz y su presencia frente a las cámaras que lo posicionaron como un referente de credibilidad para la audiencia.

¿Quién fue Eduardo Cruz-Johnson? Trayectoria

Eduardo Cruz-Johnson fue un destacado presentador de noticias chileno. Su carrera televisiva se centró en Televisión Nacional, donde lideró el equipo de prensa desde 1980 hasta principios de los 2000. Asimismo, destacó como presentador de noticias y del programa 'Juego Textual'.

Años después, desde 1990 hasta el 2004, pasó a ser conductor de '24 Horas'. En el año 2011 estrenó su reality '40 y 20' en Canal 13, un espacio donde un grupo de hombres, de entre 40 y 20 años, tenían que luchar por el amor de Jennifer Mayani, quien renunció y le dio el paso a la recordada chica reality Dominique Gallego. Asimismo, formó parte del programa 'Algo Personal' de TV Más.

Posteriormente, el comunicador comenzó a vivir diversos problemas de salud. En 2017 sufrió un ataque cardíaco y en 2024 reveló que sufría de diabetes.

El profesionalismo de Eduardo Cruz-Johnson le valió el respeto de sus pares y el cariño de su público que lo recuerdan como "el hombre de las noticias". La noticia de la muerte del reconocido periodista ha generado gran conmoción en la prensa chilena.