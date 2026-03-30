¡Sale a la luz! Manolo Rojas habría tenido una FUERTE discusión antes de sufrir infarto

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El fallecimiento de Manolo Rojas ha tomado un giro inesperado tras conocerse nuevos detalles sobre su partida. Aunque su entorno cercano ratificó que el deceso del humorista ocurrió el pasado viernes 27 de marzo debido a un infarto, un integrante de la producción de "Magaly TV La Firme" reveló información inédita que no fue consignada por los parientes y que plantea dudas sobre las circunstancias finales del artista.

Detalles previos a su muerte

De acuerdo con la información conocida, el artista se encontraba en su domicilio cuando empezó a presentar malestares. Según su hijo, Manuel Rojas, tenía dolor de cabeza y sudoración, lo que motivó a sus familiares a solicitar un taxi para trasladarlo a una clínica.

Según Manuel Rojas, su padre estaba siendo llevado a la clínica cuando dejó de contestar el teléfono. Fue él quien llegó a la vivienda, donde encontró el cuerpo de su padre y constató que ya no había señales de vida. El taxi pedido por aplicativo llegó puntual, pero el comediante nunca llegó a abordarlo.

Lo que aún permanece sin respuesta es quién solicitó ese taxi y si había alguien más en el interior de la vivienda cuando ocurrió el infarto.

De acuerdo con lo expuesto por Gianfranco Pérez en plataformas digitales, los registros de videovigilancia de la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, captaron el instante en que dos personas hallaron al comediante tendido en la vía pública junto a un vehículo de color rojo.

@tacna_forever 🚨😱 **"¡GIRO ESCANDALOSO! Manolo Rojas HABRÍA TENIDO FUERTE DISCUSIÓN MINUTOS ANTES DE SU INFARTO Y DESATA POLÉMICA TOTAL"** 💔🔥 📢 Un nuevo y polémico giro ha sacudido el caso de la muerte de Manolo Rojas, generando conmoción e indignación en redes sociales 😱📲 🗣️ Según reveló un reportero, el comediante habría protagonizado una **fuerte discusión dentro de su vivienda** minutos antes de sufrir el infarto que terminó con su vida 💔🏠 😳 Tras el altercado, el artista fue encontrado **tendido en la puerta de su casa**, lo que desató momentos de desesperación entre sus familiares 😰🚨 🚗 Su hijo intentó auxiliarlo de inmediato y trasladarlo de emergencia, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales 🕊️💔 #ManoloRojas #Polémica #ÚltimoMomento #FarándulaPeruana ♬ sonido original - Tacna Forever

La fuerte discusión que nadie había mencionado

No obstante, el comunicador profundizó en los hallazgos de las grabaciones, exponiendo datos que permanecían bajo reserva y que alteran la narrativa oficial del suceso. Con precisión y sin dar más detalles sobre quién o quiénes estuvieron involucrados, Gianfranco Pérez reveló ante las cámaras lo siguiente

"Lo último que se sabe del comediante es que, aparentemente, tuvo una discusión dentro de su domicilio de La Victoria y fue encontrado tendido en la puerta de su casa. Después, su hijo intentó auxiliarlo llevándolo dentro de la camioneta", indicó.

Hasta el momento del reporte, el propio hijo de Manolo, Manuel Rojas, no había mencionado ninguna pelea previa al infarto y había señalado únicamente que su padre tenía dolor de cabeza y estaba sudando, motivo por el que la familia le pidió un taxi para llevarlo a una clínica. La pregunta sobre si existió una discusión previa y si esa fue la chispa que desencadenó el colapso cardiaco queda suspendida en el aire.