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¡Se defendió!

Asaltantes atacan a policía para robarle su moto y reciben feroz respuesta: Uno fallece y otro queda grave

Dos delincuentes intentaron robarle su motocicleta a un agente de seguridad, sin imaginar que estaba armado. El efectivo se defendió a tiros, mató a uno de los asaltantes y dejó gravemente herido al otro.

Intento de asalto a policía termina con un ladrón muerto y otro herido
Intento de asalto a policía termina con un ladrón muerto y otro herido (Composición Exitosa)

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 30/03/2026

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Un intento de asalto terminó en tragedia cuando dos delincuentes intentaron robarle la motocicleta a un efectivo de seguridad, sin imaginar que su víctima estaba armada. El agente reaccionó en cuestión de segundos y abrió fuego para defenderse, abatió a uno de los atacantes y dejó gravemente herido al otro, frustrando así el robo.

Intento de asalto deja un muerto

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el agente regresaba a su vivienda tras culminar una jornada adicional de trabajo. En ese momento, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta. Con violencia, lo embistieron para hacerlo caer y así facilitar el robo de su vehículo.

Sin embargo, el plan de los asaltantes no salió como esperaban. Tras el impacto, los tres cayeron al pavimento, lo que generó una escena caótica. Fue entonces cuando el efectivo, aún en el suelo, reaccionó rápidamente y utilizó su arma de reglamento para repeler el ataque, efectuando varios disparos en medio de la confusión.

El hecho ocurrió la noche del último viernes, alrededor de las 10:00 p.m., en una transitada avenida de la localidad de Trujui, en el partido de Moreno. Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte del violento episodio, evidenciando la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos y la reacción inmediata del agente.

Uno de los atacantes, un joven de 23 años, falleció en el lugar tras recibir un disparo en el pecho. Su cómplice, un adolescente de 17 años, resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital, donde permanece en estado crítico. Las autoridades confirmaron que este último contaba con antecedentes.

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Caso en investigación

Las investigaciones también revelaron que los delincuentes portaban una réplica de arma de fuego tipo airsoft, la cual parecía real y habría sido utilizada para intimidar a su víctima. Este detalle refuerza la hipótesis de que el agente actuó bajo una amenaza concreta, lo que fue clave para determinar su situación legal.

Finalmente, el caso quedó en manos del Ministerio Público, que calificó lo ocurrido como homicidio y lesiones en ocasión de robo. No obstante, se concluyó que el efectivo actuó en legítima defensa, por lo que no fue detenido. Como medida preventiva, se dispuso brindarle custodia ante posibles represalias.

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Es así que, el violento intento de asalto terminó con un delincuente muerto y otro en estado crítico, evidenciando los riesgos de la inseguridad. La rápida reacción del agente evitó el robo y salvó su vida. Las autoridades respaldaron su accionar, al considerar que actuó en legítima defensa ante una amenaza real.

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