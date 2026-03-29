Wendy Sulca ofrece disculpas públicas tras polémico video de despedida a Manolo Rojas

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Wendy Sulca se pronunció en su cuenta oficial de X para pedir disculpas tras la polémica generada por el video de despedida que publicó luego del fallecimiento del comediante Manolo Rojas. El mensaje inicial fue duramente criticado por contener errores y por utilizar una escena de ficción, lo que generó incomodidad entre seguidores y colegas del artista.

La publicación original confundió el nombre del humorista y utilizó imágenes de una representación ficticia de su muerte en una serie. El hecho fue rápidamente cuestionado en redes sociales y medios digitales, que señalaron la falta de cuidado en la selección del contenido en un momento de duelo. Las críticas no tardaron en llegar, destacando la sensibilidad del contexto .

Publicación original contenía error en su nombre y video de escena de muerte ficticia del comediante.

Una disculpa pública

Algunas horas después de publicado el post, y tras la ola de comentarios críticos, la cantante optó por eliminar la publicación en su cuenta de X (antes Twitter) y este domingo durante la noche, difundió un comunicado en el que ofreció disculpas e intentó aclarar lo sucedido. Sulca subrayó que su única intención fue rendir homenaje al comediante.

"Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el video publicado recientemente en mis redes por un miembro de mi equipo de trabajo. En cuanto fui consciente del contenido, procedí a eliminar la publicación de inmediato, dado que no era lo más apropiado. Nuestra única intención fue recordar y rendir homenaje a una persona a la cual guardo gran cariño y admiración".

El episodio generó debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en el manejo de sus cuentas digitales. Muchos usuarios señalaron que, más allá de la autoría del equipo, la cantante debía asumir mayor control sobre los mensajes difundidos en su nombre. Hasta el momento, algunos internautas incluso dudan que la publicación no haya sido realizada directamente por la artista.

Sensibilidad cultural

La polémica refleja cómo, en contextos de duelo, la audiencia espera mensajes auténticos y respetuosos. El error inicial fue interpretado como una banalización del fallecimiento de Rojas, pero la disculpa pública buscó reparar el daño y mostrar respeto hacia sus familiares y seres queridos.

El caso de Wendy Sulca evidencia los riesgos de la inmediatez en redes sociales y la importancia de verificar el contenido antes de publicarlo. Su disculpa pública intenta cerrar la polémica y reafirmar que su intención fue rendir homenaje a Manolo Rojas, aunque el error inicial ya había generado un fuerte debate sobre responsabilidad comunicacional.