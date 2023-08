Chimbote: Sutran realiza operativos contra vehículos informales en los exteriores del terminal terrestre "El Chimbador"

Esta mañana, inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) en un trabajo coordinado con la Policía de tránsito y el personal del Ministerio Público llegaron a la avenida Enrique Meiggs,en la Panamericana Norte,en los exteriores del terminal terrestre " El Chimbador" ,en el distrito de Chimbote, con el objetivo de fiscalizar a los vehículos informales que han convertido esa zona en un paradero.

En el operativo se detuvieron más de 10 camionetas, las cuales eran usadas para llevar pasajeros de manera informal a ciudades como Cabana, Huaraz, Lima y Trujillo.

En entrevista exclusiva para Exitosa Chimbote, el vocero de la Sutran Áncash, Óscar Sánchez, informó que

"Los operativos se están dando en el kilómetro 438 de la Panamericana Norte a la altura del Vivero Forestal y en los exteriores del terminal terrestre de la ciudad .Hace unos minutos hemos intervenido a una camioneta, la cual se dirigía a Huaraz, en su interior había más de 5 pasajeros.Por ello, se ha realizado un acta con código F1 ,el cual consiste en sancionar al prestador del servicio que busca trasladar a personas sin tener autorización,se le ha retirado la placa de rodaje del vehículo ,como medida preventiva por lo que no se cuenta con depósito vehículo y tendrá que pagar una multa de una UIT ( S/ 4,950 soles)", mencionó el funcionario fiscalizador.

Asimismo, dijo que 500 vehículos informales se desplazan de Chimbote a otras ciudades como; Huaraz, Trujillo, Huarmey, Caraz, Cabana, Casma y Lima.

"Estos vehículos tienen SOAT particular por lo cual no puede hacer estos trabajos. Si por alguna razón ocurre un accidente, el SOAT no cubriría los gastos médicos de las personas heridas. Hoy también tendremos un operativo en Chuquicara", manifestó el funcionario.