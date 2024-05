Juan José Santiváñez: "No soy abogado de la presidenta ni de una persona cercana a ella"

El flamante ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo no estar encargado de la defensa de la presidenta Dina Boluarte o "cualquier persona de su entorno", ello días después de que se conociera que se reunió con Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, antes de que asumiera dicha cartera ejecutiva.

En entrevista a Punto Final de Latina, el nuevo funcionario aseguró que durante su gestión "defenderá" a la Policía Nacional del Perú (PNP), además se comprometió a luchar contra la criminalidad.

"He venido a defender a la PNP, he venido a hacer una lucha frontal contra la delincuencia, yo no soy abogado de Dina Boluarte ni a persona cercana a su entorno", declaró este domingo.