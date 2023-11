La Libertad: sorprenden a profesora cuando se robaba productos de Qali Warma y material educativo de sus alumnos

Una profesora de la Institución Educativa Nº 80788 Portachuelo, en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión fue sorprendida cuando se robaba productos del programa Qali Warma y material educativo.

La docente fue sorprendida por los padres de familia del colegio, quienes llegaron hasta la ciudad de Huamachuco, tras haber hecho un seguimiento a varios de los docentes, dándose con la sorpresa que estarían llevándose la mercadería.

Al momento de intervenir a la maestra, los papás le encontraron entre sus pertenencias productos como leche, aceite, útiles escolares, entre otros. También se encontró materiales educativos como crayolas, papelería.

Asimismo, estos manifestaron su sentir ante lo ocurrido, pues, esta no sería la única profesora que estaría realizando esas malas prácticas.

Además, estos aseguraron que ya tienen identificados a cuatro personas involucradas, incluyendo al director de la Institución Educativa de Portachuelo.

Por su parte, el chofer del vehículo que trasladó a los docentes explicó que él desconocía el tipo de cosas que llevaban los docentes.

"Ellos subieron los paquetes. Luego me llaman los padres de familia ante la sospecha y me han dicho que revise las pertenencias de los profesores, pero yo no puedo hacer eso. Cuando les pregunté a los profesores sobre esta posibilidad, no me dijeron nada", explicó.