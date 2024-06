¡Indignante! Liberan a conductor que atropelló y mató a trabajadora de limpieza pública

15/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva para Exitosa, el hermano de una víctima de atropello, Sandro Vásquez, contó que se liberó al hombre que atropelló a su familiar en San Juan de Miraflores. Además acusó al fiscal encargado del caso de dejar libre al asesino de la mujer quien desempeñaba como trabajadora de limpieza pública.

En diálogo con Tito Alvites, para La Hora del Volante, Sandro Vásquez mostró la fuerte indignación contra el hombre que dio libertad al asesino de su fallecida hermana.

Estaba en estado de ebriedad

El familiar de la desaparecida mujer de limpieza pública comentó que Héctor Osorio es el nombre del verdugo. El mismo que con su auto, estando en ebrio, atropelló cruelmente a su hermana y ahora, tras su injusta liberación, se encuentra desaparecido.

Comentó que el fiscal a cargo del caso liberó al hombre a pesar que dio positivo en el dosaje etílico con 0.85 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido de 0.5.

No es corrupto, pero liberó al asesino

Sandro Vásquez enfatizó en que, luego de llamar corrupto al miembro de la Fiscalía, este lo llamó para pedirle explicaciones y reclamarle el adjetivo.

Ante ello, aprovechó el momento brindado por Exitosa para señalar que no puede decir que es corrupto, pero que sí puede afirmar que facilitó la libertad del asesino de su hermana.

"El fiscal me había dicho que no lo llame corrupto, porque no tenía yo las pruebas. Pero la indignación que mi familia siente y yo siento es enorme por la libertad que se le da a este señor", argumentó.

Era su primera vez

El familiar de la occisa aclaró que el motivo brindado para no continuar con el proceso contra Héctor Osorio, brindada por el fiscal Jorge Mayhuire, es que era la primera falta del señor, y que además tiene sesenta y cinco años.

Pese a ello, existen dos delitos posibles en el caso del atropello de su hermana. Siendo uno de ellos el dolo común de manejar en estado de ebriedad, cosa corroborada por el dosaje etílico.

Asimismo y de mayor gravedad, se aclaró que el asesinato culposo cometido por Héctor Osorio es un delito de gravedad penal con posibilidad de pasar encerrado al menos ocho años.

De esta manera, el hermano de Helen Vásquez, Sandro Vázquez, reclamó la liberación del hombre que atropelló a su familiar pese a haber dado positivo al dosaje etílico.