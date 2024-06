Chincha Baja: Delincuentes disparan contra la vivienda de la alcaldesa Mirtha Hernández

Un lamentable hecho ocurrió la noche del lunes 10 de junio, donde delincuentes atentaron contra la vida de la alcaldesa de Chincha Baja, Mirtha Hernández Grimaldo, al disparar contra su vivienda.

Según investigación preliminar, el atentado se dio alrededor de las 7:45 p.m. cuando desconocidos llegaron hasta el domicilio de la alcaldesa Hernández y dispararon hasta nueve veces rompiendo las lunas de su sala y del comedor.

La burgomaestre se salvó de milagro, ya que se encontraba descansando en su dormitorio en el momento del ataque.

Al ser consultada sobre si antes habría recibido algún mensaje de amenazas contra su persona, lo negó tajantemente al poner la denuncia respectiva ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Mirtha Hernández expresó su sorpresa ante el violento suceso: "Me sorprende todo esto porque no he tenido ninguna amenaza anteriormente. Espero con ansias las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables de este acto de cobardía".