Mercado "Modelo" en riesgo eléctrico alto según informe del comité de Defensa Civil

Un grave riesgo eléctrico alto, afronta el mercado Modelo de Chiclayo, según el informe técnico emitido por Defensa Civil que alerta a tener mucho cuidado con la maraña de cableado en sus techos. Así lo dijo a Exitosa su administrador, Rafael Margari Reyes.

El funcionario señaló que la situación se agrava, ante los anuncios de próximas lluvias que podrían originar algún incendio, poniendo en peligro la salud y la vida de centenares de comerciantes y de compradores que, generalmente crece ante la proximidad de las fiestas de Navidad y fin de año.

"Esto no es nuevo, el problema es de años, donde los mismos comerciantes hacen instalaciones de cables en los techos. Incluso han creado una subestación que está ubicada en los mismos stands de la plataforma Cuglievan, donde no hay pozos a tierra y usan cables mellizos que no son los apropiados para las conexiones, sin respetar los estándares de seguridad, para proteger la vida de las personas"