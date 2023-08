Donald Trump se declara no culpable de intentar manipular resultados de elecciones presidenciales 2020

31/08/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este jueves no culpable respecto a la acusación de encabezar una organización criminal que habría buscado manipular los resultados de las elecciones presidenciales 2020.

El principal contendiente en la carrera por la candidatura republicana en los comicios del 2024 presentó una declaración por escrito renunciando a su derecho de comparecer en una audiencia de lectura de cargos programada para la semana próxima.

Esta representa la cuarta ocasión en que Trump proclama su inocencia frente a acusaciones penales desde su salida de la presidencia. En esta instancia, el exmandatario enfrenta cargos por supuestamente haber intentado anular su derrota electoral en el estado de Georgia.

Proceso penal

Varios de los coimputados del expresidente también decidieron no comparecer ante el Tribunal y se declararon inocentes, entre ellos Sidney Powell y Trevian Kutti. Aquellos acusados que no opten por no asistir a la comparecencia deberán hacerlo como está programado el 6 de septiembre.

Aunque aún no se ha establecido una fecha oficial para el juicio de Trump en Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, miembro del partido demócrata, solicitó la semana pasada al juez a cargo del caso que fije un juicio para los 19 acusados el 23 de octubre de 2023.

En respuesta, los abogados de Trump expresaron su oposición a la fecha propuesta y anticiparon la posibilidad de desacuerdos prejuicio que podrían retrasar el proceso.

Primera foto policial de Trump

La semana pasada, Trump se entregó a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, la capital de Georgia, siendo la primera vez que se le toma una fotografía policial tras su mandato.

Después de pagar una fianza de 200.000 dólares y ser puesto en libertad, el expresidente enfrenta acusaciones de conspiración con otras 18 personas en un intento por revertir su derrota ante Joe Biden en Georgia.

Además, pesan sobre él otros cargos penales y tendrá que equilibrar múltiples comparecencias en tribunales mientras navega una nueva campaña presidencial.

La detención de Trump en Georgia ocurrió un día después de que rechazara participar en un debate televisado en Milwaukee, Wisconsin, en el cual ocho de sus contendientes por la nominación presidencial republicana debatieron. Durante el debate, todos los aspirantes excepto dos expresaron su respaldo hacia su candidatura, incluso en caso de ser condenado.

De esta manera, Donald Trump se declaró no culpable de intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales 2020.