Congreso: Alejandro Soto niega poseer deuda por reparación civil en el Poder Judicial

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, negó poseer una deuda en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) del Poder Judicial (PJ) ni "antecedentes" penales.

Por las redes del Parlamento de la República, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) indicó que no tiene temor alguno y está a disposición de la Comisión de Ética, en caso crea conveniente investigarlo.

"No tengo antecedentes penales, ni judiciales, ni deudas con nadie. Por ello, sin ningún temor, siempre estaré a disposición de la Comisión de Ética, hoy y durante toda mi gestión como parlamentario", escribió en Twitter.

En esa línea, el integrante de la representación nacional reafirmó su compromiso de trabajar en beneficio del poder del Estado que representa. Además, indicó que "informaciones falsas" no repercutirán en sus "obligaciones".

"Seguimos trabajando duela a quien le duela. Siempre he actuado correctamente. Informaciones falsas no me harán retroceder en el cumplimiento de mis obligaciones", añadió en su intervención.