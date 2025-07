Edwin Martínez sobre incremento de sueldo presidencial: "Hay una norma que no lo permite"

El aumento del salario presidencial ha sido el tema principal en el ámbito político nacional en estos últimos días. Como era de esperarse, los integrantes del Consejo de Ministros se mostraron a favor de esta decisión al asegurar que la jefa de Estado debe ganar más que cualquier otro funcionario al tener el cargo más importante de todos.

Sin embargo, congresistas como Edwin Martínez han expresado su total rechazo al considerar poco oportuna este incremento debido a la baja aprobación de la mandataria y a la convulsionada coyuntura social y económica del país.

En primer lugar, el parlamentario de Acción Popular calificó de ilegal este aumento salarial y se amparó en una norma emitida por la Contraloría y ratificada por el MEF. Según precisó, este dictamen señala que ningún funcionario público puede aumentarse el sueldo así haya sido elegida por voto popular como es el caso de Dina Boluarte.

"Es totalmente ilegal. Hay una norma emitida por Contraloría y avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas que impide a cualquier funcionario público, aunque haya sido electa por voto popular, pero no deja de ser funcionaria y no está exceptuada de esta norma que no permite el aumento de salario. Entonces como la PCM aprobó duplicar el sueldo de la presidenta", inició.