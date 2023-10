Flavio Cruz sobre Vladimir Cerrón: No es prófugo, está cuidando su libertad

En comunicación con Exitosa, el congresista Flavio Cruz señaló que no considera como "prófugo" al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. "Él está cuidando su libertad", agregó.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el parlamentario apuntó que el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) debieron preever la situación actual de Cerrón Rojas.

"Para mí no es prófugo (...) El juez tenía que haber tomado sus medidas, el Ministerio Público, la Policía y eso no me puede responsabilizar (...) Él está cuidando su libertad que es el derecho más sagrado que tiene todo ciudadano y fácilmente no lo va a perder. Peor si hay un mandato arbitrario de la autoridad", declaró.