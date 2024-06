Caso Rolex: Ministra de Vivienda confiesa que pensó en renunciar al cargo ante denuncia contra Boluarte

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, Hania Pérez de Cuéllar, reveló que ha pensado en renunciar a su importante cargo luego de que saliera a la luz el caso Rolex y la presidenta Dina Boluarte contará dobles versiones de los hechos.

En una entrevista exclusiva para Perú 21, la titular del MVCS confesó que la situación de crisis que se vivió durante las primeras semanas en las que se empezaba a revelar todo sobre los relojes de alto valor de la mandataria la hicieron cuestionarse su puesto.

"(¿Dónde queda eso cuando miente diciendo que el Rolex era un regalo de antaño y luego se sabe que se lo dio Oscorima?) Mira, es una pregunta que yo me he hecho y he pensado incluso en renunciar", expresó para el medio local.