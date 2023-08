Walter Ayala niega ascensos irregulares en FF.AA. y PNP: "Más falso que billete de 3 dólares"

El exministro de Defensa, Walter Ayala, negó que haya sido autor de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de haber sido denunciado junto a Pedro Castillo por parte de la Fiscalía de la Nación.

El pronunciamiento del abogado tuvo lugar este lunes 14 agosto tras ser consultado sobre las acusaciones en su contra. Al respecto, calificó dichos señalamientos como un acto de difamación, pues asegura que él no estaba facultado de dirigir o encargar ascensos en ambas instituciones.

Tras la denuncia constitucional presentada en su contra, el exministro de Defensa aseguró que viene siendo víctima de un "desequilibrio" en el Perú. Según indicó Walter Ayala, "no se mide con la misma vara a todos", ya que afirma que solo está trabajando honradamente.

"Todo el Perú se da cuenta que aquí no hay un equilibrio, que aquí no se mide con la misma vara a todos. Vemos 70 muertos, un tema de corrupción en EsSalud, a los congresistas 'mochasueldos'. Pero a una persona que se dedica a trabajar honradamente, mira todo lo que me ponen y me entero por la prensa, ni me han notificado", aseveró.