¡Se pasó de tragos! 'Choca' Mandros tomó de más en una feria de vinos y pidió ayuda para salir ¿Lo cargaron?

02/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Qué roche! Jaime 'Choca' Mandros, conductor de 'Estás en Todas', asistió una feria de vinos sin imaginar que protagonizaría un bochornoso momento. Durante el evento, la dupla de Natalie Vértiz, se excedió en tragos y tuvo que pedir ayuda a sus amigas para poder salir del lugar: No podía ni caminar.

El presentador de TV conversó con los reporteros de un conocido programa de espectáculos, donde evidenció su estado: "(Confiesa, ¿Cuántas copas de vino ya?) Variadaaas (...) La verdad es el hecho de poder tomar vinos del Perú y el mundo ", dijo 'Choca' bastante sonriente.

Tras ello, el hombre de prensa optó por alejarse del conductor de TV, quien quería seguir conversando para la cámara.

Sus amigas lo ayudaron a salir de la feria

Jaime 'Choca' Mandros tuvo que ser asistido por dos amigas para poder caminar y retirarse de la feria. Sin embargo, en un momento, 'Choca' se suelta y comienza a bailar. "El espeso no puede con su genio, saca los pasos prohibidos, pero eso no es todo también quiso mover la colita", se escucha decir a la voz en off.

'Choca' Mandros quiso darle un beso a Vaguito

'Choca' Mandros y Natalie Vértiz tuvieron en entrevista a los protagonistas de la película 'Vaguito' en su programa 'Estás en Todas', en la cual el productor se mostró muy cariñoso con el perro actor y hasta le quiso dar un tierno beso.

El perrito no pudo evitar mostrarse muy afectuoso con el conductor de televisión, por lo que al sentir el cariño que este le daba, no dudó en corresponderlo, abrazándolo y lamiéndole el rostro.

Cabe mencionar que el dueño de 'Vaguito' ha mencionado que el can es muy amoroso, además, por la edad en la que se encuentra, es muy juguetón, prueba de ello, es el cojín que rompió durante su visita a TV Perú.

Como se mencionó, recientemente, Jaime 'Choca' Mandros, asistió una feria de vinos donde vivió un bochornoso momento. Durante el evento, la dupla de Natalie Vértiz, se excedió en tragos y tuvo que pedir ayuda a sus amigas para poder salir del lugar, puesto que no podía ni caminar. Además, se mostró abierto a conversar con la prensa y declaró para un conocido programa de espectáculos donde evidenció su estado.