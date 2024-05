Congreso: Comisión del Trabajo aprueba propuesta para que empresas paguen el 4% del aporte a las AFP

02/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que sugiere que el aporte a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no provenga totalmente de los afiliados, sino que el 4% sea abonado por las empresas y el 1% por el Estado peruano.

Atención aportante a la AFP

Por tanto, la propuesta que recibió siete votos a favor, tres en contra y una abstención en el citado grupo de trabajo puede ser debatida en el Pleno del Parlamento para su promulgación.

"En el caso del asegurado dependiente de los sectores público y privado, este aporta el 9% de su remuneración mensual, el empleador aporta el 4% de la remuneración mensual del trabajador; el Estado, el 1% de la remuneración mensual del trabajador. Estos porcentajes de aporte se aplican hasta el monto equivalente a cinco remuneraciones mínimas vitales vigentes", señala la medida.

Del mismo modo, dicha iniciativa contempla una modificación en la manera en que se calculan las comisiones por parte de las administradoras de fondos. A detalle, se pretende que las retribuciones se determinen en función de la rentabilidad generada para el asegurado mensualmente.

"Las comisiones, retribuciones o cualquier otro concepto que las gestoras de fondos cobren por administración o gestión de fondos deberán ser determinadas en función de la rentabilidad generada para el asegurado en un periodo mensual. Sus características, condiciones, particularidades y topes serán establecidas en el reglamento de la presente ley. En caso la rentabilidad mensual sea cero o negativa, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece una comisión que no supere el 0,5% de los ingresos del asegurado", dice en otra parte.

Vale indicar que, la propuesta también busca una "pensión no contributiva" en razón de las personas mayores de 65 años con ingresos mínimos o sin ellos y que no aportaron una cantidad determinada de años para jubilarse. La suma no superaría el 50% de la pensión mínima que hoy otorga el Sistema Nacional de Pensiones, es decir, 300 soles en la actualidad.

De esta manera, la iniciativa aprobada en la Comisión del Trabajo -que sugiere que el aporte a las AFP no provenga totalmente de los afiliados- ahora puede ser debatida en el Pleno del Congreso para su promulgación.