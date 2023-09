¡Gracias por la solidaridad! Madres de olla común que sufrió robo agradecen ayuda de oyentes de Exitosa

La ayuda llegó a San Juan de Lurigancho (SJL). Gracias a los fieles oyentes de Exitosa, la olla común 27 de Enero contará con los insumos necesarios para hacer un menú nutritivo este lunes tras haber sido víctima de un indignante asalto.

Y es que, tras escuchar el testimonio de la señora Giorgina y su pedido de apoyo a la población peruana, el público de los 95.5 de la FM no dudó hacer pequeñas pero importantes colaboraciones para estas valerosas mujeres.

Por esta razón, manifestaron su total gratitud ante estas personas de buen corazón, quien permitirán que, hoy, puedan almorzar una sopita.

Como se recuerda, la olla común 27 de Enero fue víctima de la alarmante ola delincuencia que azota a SJL. Y es que delincuentes ingresaron a su local ubicado en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui y consiguieron llevarse balones de gas y víveres.

Este inesperado e indignante episodio delincuencial causó temor entre las valerosas mujeres. No solo por que están expuestas a la criminalidad que aqueja al distrito, sino también por la cantidad de personas que se verían afectadas por la falta de insumos de primera necesidad.

De acuerdo con las declaraciones de la señora Giorgina, son más de 50 las personas que dependen diariamente de los platillos que preparan que preparaban con los balones e ingredientes que, en algunas ocasiones, eran prestados por los vecinos de esta área de San Juan de Lurigancho.

Ante este hecho, han aprovechado en informar que, en este sector de SJL, la presencia de agentes de seguridad es nula, lo cual generó la pérdida equivalente a un monto aproximado entre los S/ 600 y S/ 700.

"Acá ni policía viene. Ayer, tenía que ir a denunciar a la comisaría. Vio la Policía (el lugar de los hechos), me llevó otra vez a la comisaría para que firme y hasta las 03:00 de las tarde no llegué a firmar y tampoco me llaman tampoco", aseguró.