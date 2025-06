Exitosa y el Gobierno de Taiwán entregan donación de víveres a olla común en San Juan de Miraflores

13/06/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

En un esfuerzo conjunto por atender las necesidades más urgentes de la población vulnerable, la cadena radial Exitosa y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi (Taiwán) realizaron una significativa donación de víveres a la olla común "Sector Las Lomas", ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

La ayuda consistió en más de una tonelada de alimentos de primera necesidad, entre los que se incluyeron atunes, leche, aceite, huevos y otros productos básicos. Esta iniciativa busca contribuir con la alimentación de decenas de familias que, día a día, dependen del funcionamiento de esta olla común para tener un plato de comida en sus mesas.

¿Qué significa esta donación para las madres de familia?

Cristell Mejía, presidenta de la olla común, expresó su emoción y agradecimiento durante la entrega. Señaló que esta ayuda llegó de forma inesperada, especialmente luego de haber sido ignorados por otras instituciones que no consideraron su zona como parte de la población vulnerable.

"Quiero agradecer a Exitosa y al Gobierno de Taiwán por llegar a esta ollita. Lamentablemente, hemos pedido apoyo a otras entidades y cuando llegaban al punto, simplemente se daban media vuelta diciéndome que esta zona no es vulnerable y no nos correspondía el apoyo", declaró Mejía visiblemente conmovida.

Además, comentó que por temor a una nueva negativa, no anunció previamente la visita de Exitosa. "El día de ayer que ustedes me avisaron, no avisé a nadie. Cuando llegaron en la mañana, recién pregunté si realmente nos iban a considerar porque tenía miedo que se den media vuelta y me dijeran 'aquí no'", agregó.

¿Cuál es la situación actual de la olla común 'Sector Las Lomas'?

La presidenta explicó que los recursos que consiguen son limitados y que las madres organizadas deben buscar constantemente apoyo. Mejía también mencionó que muchas de las familias que acuden a la olla común viven en condiciones precarias, dijo mientras mostraba algunos de los víveres recibidos

"El aceite que me dieron hace dos semanas ya se agotó, me toca seguir buscando. Haré causa de atún, todo con el atún estamos felices. Aquí tenemos muchos casos sociales. Nadie se pone a pensar que estas casas están construidas sobre terrenos alquilados, donde las personas apenas sobreviven", precisó.

La entrega de víveres a la olla común "Sector Las Lomas" por parte de Exitosa y el Gobierno de Taiwán representa una acción concreta en apoyo a comunidades olvidadas por otras instituciones. La donación contribuirá a asegurar la alimentación de muchas familias mientras continúan en la búsqueda de ayuda constante.