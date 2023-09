"¡No entienden por las buenas!": Mujer sale a la calle a cobrarle a sus vecinos a gritos

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos como el compartido en Facebook donde una mujer colombiana, con lista en mano, no dudó en gritar "a los cuatro vientos" los nombres de las personas que le deben dinero y que hasta el momento no se atreven cancelar.

En el material audiovisual, de solo un minuto de duración, se ve el preciso momento en que una mujer, con un vestido rosa, y apoyada de un parlante y micrófono, comienza a decir que está furiosa e indignada por ver que ella siempre trató de ser buena gente con sus vecinos, pero no esperaba que se aprovecharan de su 'bondad'.

Con lista en mano

En las imágenes se ve a la mujer en la calle, mientras que, con lista en mano, expone una a una a las personas que no han querido pagarle los postres que les había vendido.

"Bueno, el día de hoy voy a mencionar a aquellas personas que no me han querido pagar el postre, porque ya me cansé de ir a cobrarles por las buenas. Entonces voy a empezar, aquí de primero tengo, como siempre, a Jorge Baldón, o sea son $2.000 ¿no tienes 2 mil pesos para pagarme el postre? O sea no, cómo es eso posible", comienza a gritar la mujer en el clip, que logró miles de interacciones.

Pide que paguen sus deudas

Luego, la mujer prosiguió con su lista y a nombrar uno por uno a todos los que aún no le pagaban el "fiado" que les realizó en su negocio. "También tengo aquí a la vecina, vea, tiene la tiendita y me debe 700 pesos. ¿Cómo es posible que no me va a pagar eso?", agregó.

Pero, lo que más llamó la atención de los internautas y que para muchos también le dio el título a "la más intensa", fue que esta no sería la primera vez que cobra insistentemente a estas personas, pues reveló que ha ido más de 30 veces donde otra de sus deudoras que también le debe lo de un postre.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalaron que ellos también harían lo mismo si ven que "se pasan de confianzudos" y no cancelan sus deudas.

"Yo le voy a pagar el postre antes de que me haga pasar vergüenza", "nombre a la que me robó a mí, 2 años y se desapareció sin pagarme mis productos", "así toca hacer con los deudores", "así me va a tocar cobrar a mí", "pagan porque pagan, sí o sí", "fuertes declaraciones", "muy buena idea", "tocará aplicar esa estrategia", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Facebook.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales por la peculiar forma en que una mujer colombiana cobraba con lista en mano a las personas que le debían dinero.