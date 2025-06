Hombre organiza evento solo para calvos y redes se pelan de la risa: "Una reunión descabellada"

04/06/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre en Argentina se volvió la estrella de las redes sociales al organizar un evento solo para calvos que está causando sensación en TikTok y demás plataformas. La idea fue simple, pero efectiva: juntar a un grupo de hombres que no tengan ni un solo pelo en la cabeza para pasarla bien, tomarse fotos y caminar en mancha por la ciudad.

Hombre organiza evento solo para calvos

La escena, que ya está dando la hora en TikTok, fue grabada en Córdoba, Argentina, donde un grupo de hombres se juntó con una sola condición: ser calvos total, ni un pelito en la cabeza.

El que armó toda la movida fue Lucas Larcher, un argentino que, como muchos de los que llegaron, ya dejó el peine hace rato.

Y no creas que es la primera vez que se lanzan con algo así. Según se ve en el mismo video, ya han hecho otras reuniones parecidas antes. O sea, esto no es nuevo: la calvicie no solo los une, también la celebran como si fuera motivo de orgullo.

Esta vez, el punto de encuentro fue cerca de la Universidad de Córdoba. Todos llegaron casi uniformados: con jeans y una chompa oscura, como si hubieran coordinado para que no haya pierde. Parecían parte de un equipo oficial... pero de calvos.

Ya con la mancha reunida, los hombres comenzaron a conocerse, a contar anécdotas, y obvio, a sacarse fotitos para subirlas a sus redes sociales.

Después se mandaron una caminata grupal por las calles de Córdoba, y cómo no, llamaron la atención de todos los que pasaban. Más de uno seguro se preguntaba qué hacían tantos calvos juntos caminando como si fueran en procesión.

Reacciones en redes sociales

Aunque el video fue grabado en Argentina, su impacto no se quedó ahí. Al poco tiempo de ser publicado, comenzó a volverse viral en varios países de Latinoamérica, como México, Colombia, Chile y, por supuesto, Perú.

Y es que el humor con el que fue recibido este insólito encuentro ha sido clave para que se gane miles de reacciones y se mantenga en tendencia.

Los comentarios no tardaron en llegar y estuvieron cargados de creatividad. Frases como "Una reunión descabellada", "¿Me están tomando el pelo?", "Parece campaña de shampoo" o "Todos fueron despeinados" arrancaron carcajadas entre los usuarios, quienes celebraron la iniciativa con buen humor.

Muchos incluso pidieron que se organicen reuniones similares en sus ciudades. "¿Y cuándo es la marcha en Lima?", "Que se armen los calvos peruanos también", decían algunos, evidenciando que esta comunidad sin pelos está lejos de pasar desapercibida.

Organizar un evento exclusivamente para calvos fue una idea que desafió lo convencional y logró reunir a quienes comparten esa característica.