Adulto mayor pide a sus hijos que lo visiten tras 13 años de abandono en Pichanaqui

Adrián Avilés es un adulto mayor que vive en situación de abandono en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, en la región Junín. Su historia fue difundida recientemente a través de un video publicado en la cuenta de TikTok El chico de las noticias, donde el anciano lanza un conmovedor pedido a sus hijos, a quienes no ve desde hace más de 13 años.

Según relató el propio Avilés en el video, actualmente sobrevive cuidando casas en la zona, mientras enfrenta serios problemas de salud. Con visible angustia, afirma que se encuentra sin compañía, sin familiares cercanos y dependiendo de la ayuda de un vecino que lo está tratando debido a su delicado estado de salud.

"Estoy en Pichanaqui. No hay nadie a quien visitar. Vivo solito. Estoy ahorita con un señor que me está curando. Estoy enfermo, nadie me visita. (Mis hijos) no me visitan. Visítame. Solito estoy viviendo, cuidando casitas de un pastor", expresó en el video.