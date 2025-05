¡Búsqueda implacable! Madre persiguió al camión de basura para recuperar la tarea de su hijo: una maqueta

Una madre protagonizó una intensa persecución. Visiblemente molesta, la mujer no dudó en reclamar a los operadores de un camión de basura por llevarse la tarea de su hijo: una maqueta que había puesto a secar fuera de su casa.

Los padres de familia están dispuestos a todos con tal de garantizar el bienestar de sus hijos, así lo demostró una mujer, quien hizo todo lo posible para recuperar el material que debía entregar su pequeño como tarea en el colegio.

La madre, quien seguramente trasnochó ayudando a su hijo con la realización de la maqueta escolar, decidió colocar el proyecto en el frontis de su casa para que pueda secar por completo y quede listo para obtener una excelente calificación en su centro educativo, pero los recolectores creyeron que se trataba de basura y decidieron arrojarlo al camión.

Según el video difundido en redes sociales, se ve el preciso momento en que la fémina sube a una motocicleta y le pide al conductor acelerar para poder dar el alcance al vehículo donde se encontraba el proyecto escolar. Gracias a su determinación, la mujer pudo recuperar el objeto y así su hijo pudo entregar la maqueta a tiempo y conservar su nota.

"No joda (risas) la señora puso a secar a la maqueta a las 4:00 de la mañana, ve, pa' la tarea del hijo y pasó el carro del aseo y se llevó esa vaina (risas) no, qué vaina buena que pasan en mi pueblo y ahí va, no joda", se escucha decir al conductor que captó la escena.