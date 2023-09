Peruano decepcionado al pedir ceviche en Ecuador: "¿Por qué tomate?"

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y virales como el de un joven que decidió viajar a Ecuador y al momento de pedir un plato de ceviche quedó decepcionado al ver que llevaba poco pescado y uno de los ingredientes que más destacaba era el tomate.

Como se recuerda, el ceviche es uno de los platos más populares del Perú, reconocido a nivel internacional, por el cual muchos extranjeros deciden visitar el país.

Peruano prueba ceviche en Ecuador

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve a nuestro compatriota sentado esperando a que llegue su pedido: ¡un plato de ceviche!, ya que al encontrarse lejos del Perú, le gustaría sentirse como en casa al probar dicho platillo, quedando con el "corazón destrozado". ¿Por qué?

Con el rostro de asombro y un poco atónito, el joven peruano sostiene su cubierto y procede a revisar con gran detenimiento el plato y encuentra en su interior un tomate, mucha cebolla cortada, pero no logra visualizar uno de los ingredientes principales de nuestro potaje marino bandera: ¡el pescado!

"Yo en mi primer día en Ecuador probando su ceviche", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener alrededor de 34 mil reproducciones y miles de interacciones en la famosa plataforma china.

Además, el video llevaba como fondo musical el tema 'Hoy extraño mi pueblo' de Dina Páucar, dejando entrever que cuando un peruano decide viajar al extranjero, comienza a extrañar nuestras tradiciones, costumbres y en especial la variada gastronomía.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en recalcar que el ceviche es 100% peruano, mientras que otros usuarios aprovecharon en pedir que se respete a ambos países, ya "que tienen distintos estilos de preparar el ceviche".

Piden que vuelva a Perú

"Tomate no, por favor", "¿por qué le ponen tomate?", "me parece que cada país tiene lo suyo", "hay que respetar toda cultura y gastronomía de cada país", "galletas y conserva de pescado, la mejor alternativa", "tomate en el ceviche eso es deshonor para Perú", "dónde yapeo para que regreses a casa, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un peruano quedó decepcionado al pedir ceviche en Ecuador y descubrir que lo preparaban con tomate.