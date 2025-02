Aeropuerto Jorge Chávez: Reprograman vuelos de Lima hacia Arequipa por mal clima en la Ciudad Blanca

Los vuelos de Lima hacia Arequipa se han reprogramado hasta el día viernes, según reportaron algunos pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El incidente se debería a las malas condiciones climáticas en la Ciudad Blanca.

Exitosa llegó hasta el terminal aéreo Jorge Chávez tras conocer que el último fin de semana varios pasajeros quedaron varados tras la cancelación de sus vuelos debido a la presencia de lluvia de moderada intensidad y cielo nublado que imposibilitaba que los aviones puedan brindar su servicio adecuadamente hasta el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón y en diversas vías de la región.

En ese marco, el día de hoy algunos pasajeros que se encontraban en el aeropuerto ubicado en el Callao mostraron su descontento por los serios contratiempos que enfrentan actualmente y por no poder llegar a tiempo a sus destinos. Sin embargo, una mujer no dudó en acercarse a las cámaras de Exitosa para informar que los vuelos serían reprogramados para este viernes 14 de febrero.

"Hasta el viernes han reprogramado los vuelos. Motivo, porque dicen que hay lluvias torrenciales, neblina y dicen que los aviones no pueden aterrizar. (...) Han salido algunos vuelos reprogramados, pero no hay espacio ahorita. De Lima a Arequipa no están saliendo los vuelos. (...) No veo ni un vuelo ahorita", señaló una señora.