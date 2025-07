Mujer lleva a su nieto al malecón de Chorrillos para ver el "tren de olas" tras alerta de tsunami: "Para que conozca"

30/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a la alerta de tsunami anunciada por la Marina de Guerra del Perú, una mujer decidió acercarse al malecón de Chorrillos junto a su nieto para presenciar lo que los medios y redes llamaban el "tren de olas". Según contó, se enteró en la televisión de mañana y, movida por la curiosidad, quiso ver de cerca cómo reaccionaba el mar.

Lleva a su nieto a ver el "tren de olas"

En medio del nerviosismo por la alerta de tsunami emitida por las autoridades, una señora de Chorrillos sorprendió al contar que decidió acudir a la playa junto a su nieto, movida por la curiosidad.

"Escuché en la televisión de mañana y me alerté, y quería ver algo porque yo nunca había visto un tsunami", relató. "Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca", añadió.

Pese a la advertencia de mantenerse alejados de la zona costera, ella consideró que no corría un riesgo mayor. "Me han dicho que es algo preventivo, no de alto riesgo, ¿no? Bueno, es lo que he escuchado, que no es alto riesgo, como una previsión, porque no se sabe de cuántos metros van a llegar las olas", comentó sin perder la calma.

Cuando se le consultó si conocía las rutas de evacuación ante una emergencia real, la señora, que ahora es viral, explicó que ya tiene un plan en mente.

"Lo que tengo que irme es para el frente, al frente de la Casa Blanca y quedarme, porque no me puedo meter a las cuadras porque son muy angostas", explicó con seguridad.

Tiktoker pide 'likes' para ingresar a mar

Por otro lado, en medio de la alerta por tsunami, un joven tiktoker causó indignación al aparecer en la playa Vichayito, en Piura, para hacer una transmisión en vivo.

Lo más polémico fue que pedía 'regalitos' a sus seguidores a cambio de meterse al mar, a pesar de que la Marina de Guerra del Perú ya había advertido sobre olas de hasta 2.31 metros por el fuerte sismo de magnitud 8.8 que sacudió Rusia. "Gente un millón de likes o un león y me meto a nadar, al toque", expresó.

