Alerta ROJA en Lima y regiones por 3 días: Senamhi advierte temperaturas extremas de hasta 31 °C

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, del lunes 26 al miércoles 28 de octubre, se registrará un incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país, con intensidad de moderada a extrema en el litoral y de moderada a fuerte en las zonas andinas.

Alerta ROJA en Lima y regiones por 3 días

A través de sus redes sociales, el Senamhi publicó el aviso meteorológico, en el que advirtió sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días. El organismo señaló que el incremento de las temperaturas afectará a diversas regiones del territorio nacional, por lo que recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno se presentará principalmente en la costa y la sierra norte y centro, con distintos niveles de intensidad según las zonas comprendidas en el aviso.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperaturas?

Según la información difundida por el Senamhi, el aviso comprende sectores de Áncash, Arequipa, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Las condiciones previstas podrían generar jornadas con mayor sensación de calor, especialmente durante las horas de exposición solar. Asimismo, la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta, un factor que requiere atención por sus posibles efectos sobre la piel y los ojos.

El organismo meteorológico también advirtió sobre la presencia de ráfagas de viento durante el periodo de vigencia del aviso. Estas condiciones podrían variar según la ubicación geográfica y la evolución en cada región.

🌡️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 26 al 28 de octubre, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra norte y centro. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/xnrlNtqJhm https://t.co/5hR7lxzKSE — Senamhi (@Senamhiperu) October 24, 2026

Otro de los aspectos destacados en el comunicado es el aumento de la radiación UV, asociado a la menor cobertura de nubes durante las horas centrales del día. Por ello, se recomienda adoptar medidas de protección frente a la exposición solar, como utilizar bloqueador para evitar cáncer a la piel

La población también debe mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o trabajan expuestos directamente al sol.

El pronóstico comprende del lunes 26 al miércoles 28 de octubre, periodo durante el cual se espera el incremento de las temperaturas diurnas en las zonas señaladas.

Finalmente, el Senamhi recordó que los ciudadanos pueden consultar los detalles del aviso meteorológico y las actualizaciones de las condiciones climáticas a través de sus canales oficiales y su plataforma de avisos.