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Senamhi alerta incremento de la temperatura para la costa y sierra durante el fin de semana electoral: entérate cómo estará el clima en tu región

De acuerdo con la nueva alerta del Senamhi, durante este fin de semana se reportará el aumento de la temperatura en la costa y sierra del país, favoreciendo el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

Temperaturas altas se registrará en fin de semana electoral.
Temperaturas altas se registrará en fin de semana electoral. Difusión

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/10/2026

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¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante el fin de semana electoral se registrará un aumento en la temperatura diurna en la costa y sierra del país.

A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte fenómeno climatológico y si algunas de ellas coincide con el localidad donde emitirás tu voto

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este episodio climático de hasta extrema intensidad (alerta roja) se registrará del viernes 2 al lunes 5 de octubre en algunas provincias de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao e Ica

Del mismo modo, la temperatura de moderada a fuerte intensidad se percibirán en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre los 29 °C y 35 °C en la costa norte, de 24 °C y 29 °C en la costa central y valores de 22 °C a 28 °C en la costa sur. Así como, registros de temperaturas máximas entre 23°C y 32 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 28 °C en la sierra central, y registros entre los 19 °C y 26 °C en la sierra sur.

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Durante el pronóstico se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante horas de la tarde. Asimismo, no se descarta lluvias dispersas en la costa norte.

¿Cómo protegerse de los rayos UV? 

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

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Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV

Temas relacionados Clima Costa y sierra Elecciones Regionales y Municipales 2026 Incremento de la temperatura Senamhi

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