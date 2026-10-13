Senamhi alerta temperaturas extremas en costa y sierra: calor intenso llegará hasta 36 °C entre el 14 y 16 de octubre

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 412 para alertar sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país.

El fenómeno comenzará este miércoles 14 de octubre y se prolongará hasta el viernes 16, periodo durante el cual se esperan condiciones de calor de moderada a extrema intensidad en las zonas comprendidas en el pronóstico.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperatura?

Según el aviso meteorológico, las regiones comprendidas en la alerta son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

El pronóstico contempla zonas de la costa y la sierra, aunque la intensidad del fenómeno variará según la ubicación. Se prevén temperaturas máximas de entre 25 °C y 36 °C en la costa norte (desde Tumbes a Lambayeque); entre 24 °C Y 32 °C en la costa central (desde La Libertad hasta Ica) y valores entre 23 °C y 30 °C en la costa sur (desde Arequipa hasta Tacna).

La alerta se mantendrá durante tres días consecutivos. Por ello, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados mediante los reportes oficiales y revisar las actualizaciones meteorológicas para conocer las condiciones previstas en sus respectivas provincias.

🌡️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 14 al 16 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/oTGC9LLbSl https://t.co/zcFlpGqyZm October 12, 2026

Radiación UV y ráfagas de viento: ¿qué precauciones tomar?

El Senamhi también advierte sobre el incremento de la radiación ultravioleta debido a las condiciones previstas durante estos días. La exposición prolongada al sol puede representar un riesgo para la salud, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

Ante este escenario, se recomienda utilizar protector solar, sombreros de ala ancha, ropa que cubra la piel y lentes con protección UV. También es importante beber suficiente agua y buscar espacios con sombra, sobre todo si se realizan actividades al aire libre durante el mediodía.

Otro de los factores contemplados en el aviso son las ráfagas de viento, que podrían presentarse durante el periodo de vigencia de la alerta. Por ello, es conveniente asegurar objetos que puedan desplazarse con el viento y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales.

En conclusión, el aviso meteorológico N.° 412 estará vigente del miércoles 14 al viernes 16 de octubre y comprende diversas regiones de la costa y sierra peruana. La población debe adoptar medidas preventivas frente al calor y la radiación UV, además de consultar los canales oficiales del Senamhi para seguir la evolución de las condiciones climáticas.