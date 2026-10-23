Fenómeno El Niño: lluvias y lloviznas persistirán en Lima y otras regiones durante la noche, alerta meteorólogo

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el meteorólogo Jonathan Cárdenas advirtió que las lluvias y lloviznas ya se presentan en Lima y otras regiones del país. Asimismo, señaló que las precipitaciones persistirán durante la noche y la madrugada.

Factores atmosféricos e intensidad de las precipitaciones

La intensificación del viento en el litoral peruano ha sido determinante para la formación continua de la humedad que se desplaza hacia las zonas urbanas de la costa central y sur. El especialista precisó que este escenario atmosférico es favorecido por el dinamismo de los vientos costeros.

"Es solo una condición específica favorecida por todos los factores que les estoy indicando y que persistirá durante el fin de semana luego de eso los vientos se debilitan también se limita el ingreso de nubosidad de la zona de la sierra y selva y solamente queda el calentamiento del mar que todavía persiste y persistirá por varios meses asociado al fenómeno El Niño", indicó.

Las proyecciones indican que, una vez finalizado el fin de semana, la fuerza de las corrientes eólicas comenzará a descender gradualmente. No obstante, la masa de agua cálida frente al litoral mantendrá la variabilidad del clima por un periodo más prolongado en la costa peruana.

Alcance geográfico y persistencia del calentamiento marino

El impacto de las lluvias y lloviznas abarca un amplio tramo de la franja costera, extendiéndose desde Lima hasta Tacna en los próximos días. Las poblaciones del sur chico y del litoral meridional deberán estar atentas a las precipitaciones nocturnas que se registrarán en sus respectivas jurisdicciones.

"Además el especialista indicó que durante los próximos días continuarán las lluvias y llovizna desde Lima hasta Tacna", indicó.

La persistencia del calentamiento en la superficie del mar mantendrá las temperaturas altas y la generación de humedad en el ambiente. Este factor térmico continuará influyendo directamente en el comportamiento del clima durante los meses venideros a lo largo de toda la costa.

Los organismos de monitoreo meteorológico, como el Senamhi, recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales para prevenir posibles eventualidades. El seguimiento constante de la temperatura marina y los vientos resultará clave para evaluar el desarrollo de las precipitaciones en las regiones afectadas.

En ese sentido, el fenómeno El Niño mantendrá su influencia sobre el clima nacional, prolongando las condiciones de inestabilidad y precipitaciones en la costa durante los próximos meses. Además, dichas condiciones meteorológicas mantendrán el cielo cubierto y la presencia de gotas continuas durante las primeras horas del día.