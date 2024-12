Asalto en San Borja: Suspenden a policías que habrían robado a efectivo herido

El pasado 27 de noviembre, el suboficial Pablo Gregorio Baltazar Sánchez recibió un impacto de bala cerca del rostro tras intentar frustrar el asalto de una banda venezolana en San Borja. Mientras el efectivo yacía herido en el suelo, dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se aproximaron a ayudar a su colega; sin embargo, en medio de todo le habrían sustraído su celular y más de 800 soles en efectivo.

Según la información de las autoridades, los efectivos mencionados son Christopher Mena Murrieta (26) y Hover Emerson Huamaní Tardeo (28). Nueva información del caso reveló que ambos efectivos han sido suspendidos de forma temporal mientras se desarrollan las investigaciones.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, declaró ante la prensa que ambos efectivos serían retirados sin honores y encarcelados de confirmarse el crimen. En tal sentido, recordó que ambos enfrentan procesos disciplinarios a la espera de los resultados.

Es necesario precisar, sin embargo, que la familia del suboficial Baltazar retiró la denuncia contra los efectivos Mena y Huamaní hace algunos días. Según el ministro Santiváñez, aquello no altera en lo absoluto la investigación policial contra los agentes.

"He tomado conocimiento que, por el contrario, la familia ha retirado todo tipo de denuncia, pero eso no significa que la Policía Nacional del Perú no efectuará su investigación interna. No estamos hablando únicamente del agravio al efectivo, sino del agravio a toda la institución policial", indicó.