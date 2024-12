Asalto en San Borja: Imponen 18 meses de prisión preventiva contra delincuentes que dispararon contra policía

El Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra dos delincuentes investigados por el robo a un cambista y por intento de homicidio en San Borja, el pasado 27 de noviembre. Ambos criminales son acusados de balear al suboficial Pablo Baltazar, a quien dejaron gravemente herido tras disparar contra su rostro.

La decisión provino de la Corte Suprema de Justicia de Lima (CSJL), quienes, el pasado 4 de diciembre, en una sesión virtual, impusieron la medida provisional contra Yefferson Luquez Toledo y Junior Romero Quero, que permanecerán detenidos durante las pesquisas.

El pasado 27 de noviembre, cerca del centro comercial La Rambla, tres delincuentes, dos de nacionalidad venezolana y un peruano, robaron a un cambista. Posteriormente, el suboficial de tercera, Pablo Baltazar, en un acto heroico se enfrentó a los hampones. Sin embargo, uno de ellos disparó en su contra y acabó hiriéndolo gravemente en la cara.

Inmediatamente, fue llevado a la Clínica Vesalio para pasar por las atenciones necesarias necesaria en su rostro. Grande fue la sorpresa de la familia que, al solicitar las pertenencias del suboficial, estas estaban incompletas. Al momento del ataque, el efectivo contaba con su teléfono celular y con 839 soles en efectivo, empero, ninguno de ellos fue retornado de manera íntegra.

Pese a que en un primer momento se acusó a dos efectivos, quienes acompañaron en el traslado a la mencionada clínica, tras más de una semana de investigaciones, la familia decidió retirar la demanda contra ellos. Ambos fueron identificados como Hover Huamaní Tardeo y Christopher Mena Murrieta. Por su lado, Juan José Santiváñez, ministro del Interior, tuvo un mensaje distinto.

"Nosotros estamos en un proceso de investigación interna, pues consideramos que acreditándose estos hechos habría una infracción a la imagen institucional. Y lo digo porque en la mañana he tomado conocimiento que la familia ha retirado todo tipo de denuncias en contra de los dos oficiales. Esto, reitero, no significa que la PNP no efectuará la investigación interna correspondiente", declaró a los medios.