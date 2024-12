Ministro Santiváñez: Familia del suboficial herido retiró denuncia contra policías que le habrían robado

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, señaló esta mañana que la familia del suboficial Pablo Gregorio Baltazar Sánchez ha decidido retirar la denuncia contra los dos efectivos policiales que le habrían robado su billetera y su celular cuando este yacía en el piso, luego de que fuera herido de bala en una persecución que tuvo lugar en San Borja.

Al respecto, el representante del Interior indicó que, pese a la decisión de la familia del suboficial Baltazar, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá las investigaciones a los agentes del orden, identificados como Hover Huamaní Tardeo y Christopher Mena Murrieta, por agravio contra la institución policial.

"Nosotros estamos en un proceso de investigación interna, pues consideramos que acreditándose estos hechos habría una infracción a la imagen institucional. Y lo digo porque en la mañana he tomado conocimiento que la familia ha retirado todo tipo de denuncias en contra de los dos oficiales. Esto, reitero, no significa que la PNP no efectuará la investigación interna correspondiente", declaró a la prensa.