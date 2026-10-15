Ataque con gasolina durante desalojo en Huancayo: EsSalud detalla el estado de los trabajadores municipales heridos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Red Asistencial Junín de EsSalud emitió un nuevo reporte oficial sobre el estado de salud de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo que resultaron heridos tras el siniestro ataque con combustible durante un desalojo registrado en el pasaje Casuarinas, en el barrio Salceda.

De acuerdo a lo señalado por el comunicado institucional, al menos cuatro de los siete obreros que ingresaron al Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé recibieron el alta médica tras ser diagnosticados y tratados exitosamente por policontusiones.

No obstante, la situación de los tres pacientes restantes continúa requiriendo atención especializada y monitoreo constante debido a la gravedad de sus lesiones, especialmente con uno que permanece en cuidados intensivos.

Traslado a Lima y pacientes con quemaduras graves

El caso más crítico corresponde al trabajador identificado con las iniciales G. M. M., quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según informó el seguro social, ya se cuenta con una cama disponible en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en Lima, por lo que se vienen ultimando las coordinaciones logísticas para su pronto traslado aéreo o terrestre y así garantizar su tratamiento.

Por otro lado, los pacientes de iniciales J. P. M. y J. G. O. continúan hospitalizados bajo estricto cuidado médico tras presentar quemaduras de segundo y tercer grado, concentradas principalmente en las extremidades superiores. Desde el centro asistencial se indicó que ambos se encuentran estables dentro de su cuadro clínico y bajo supervisión permanente.

#EsSaludInforma | La Red Asistencial Junín informa sobre la evolución de los trabajadores municipales atendidos en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé. Lea el comunicado completo. https://t.co/gxRp1eGz81 October 15, 2026

El saldo de la violenta intervención

El ataque ocurrió durante una diligencia de ejecución coactiva destinada a recuperar una vía pública ocupada de manera irregular en Huancayo. Durante la intervención, sujetos lanzaron combustible desde los pisos superiores de un inmueble, desatando un incendio que alcanzó de lleno al personal municipal que se hallaba presente y dejó un total de nueve afectados, incluídos obreros y agentes de seguridad.

Mientras las investigaciones policiales avanzan para dar con los responsables directos de la agresión y determinar las acciones legales pertinentes, la comuna provincial y los gremios exigen mayores garantías para el ejercicio de sus funciones.

🚨 #RGreportes | Huancayo: Durante un operativo de liberación de vías, sujetos intentaron prender fuego a trabajadores municipales utilizando combustible encendido. Algunos trabajadores resultaron heridos.



video: Muni Provin de Huancayo pic.twitter.com/oabO5Pfzqs — Roger García (@Aderly) October 14, 2026

La evolución médica de los heridos refleja la magnitud de la agresión vivida en Huancayo, donde la violencia urbana cobró un alto costo humano contra servidores públicos. Mientras se concreta el traslado del paciente crítico a Lima, las autoridades locales reafirman la necesidad de sancionar con todo el peso de la ley a los autores de este repudiable ataque.