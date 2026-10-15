Más empleo, poco aumento salarial: ocupación en Lima Metropolitana crece 6%, pero ingresos solo suben 0,4%

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La población ocupada de Lima Metropolitana aumentó 6% durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento equivale a 339.300 personas y elevó el total de trabajadores a 6.013.300, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, los ingresos mostraron un crecimiento reducido. El promedio mensual proveniente del trabajo en la actividad principal llegó a S/2.302, apenas 0,4% más que un año antes, equivalente a un aumento de S/8,10. Los resultados proceden de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional.

Mujeres y mayores de 45 años impulsan crecimiento

El empleo femenino creció 7,4% , con 190.300 trabajadoras adicionales, mientras que el masculino avanzó 4,8%, equivalente a 149.100 personas. Del total de ocupados, el 54% son hombres y el 46%, mujeres.

Por edades, el mayor incremento se registró entre las personas de 45 años a más, con una expansión de 11,5%. Entre quienes tienen de 25 a 44 años, el empleo aumentó 3,2%. En contraste, la población ocupada de 14 a 24 años disminuyó 1,6%, lo que representa 10.300 jóvenes menos con trabajo.

Servicios encabezó el crecimiento sectorial con un aumento de 9,3%, seguido de comercio, con 6,3%, y construcción, con 6,2%. La manufactura retrocedió 5,2% y perdió 43.500 trabajadores respecto al mismo trimestre de 2025.

Desempleo baja, pero persiste brecha de ingresos

La tasa de desempleo se ubicó en 4,4%, frente al 5,7% registrado un año antes. Pese a esa reducción, unas 274.900 personas buscaban empleo activamente en la capital.

El ingreso promedio mensual de los hombres fue de S/2.593,80, mientras que el de las mujeres alcanzó S/1.954,10. Aunque ambos grupos registraron aumentos interanuales, la diferencia se mantuvo por encima de S/600.

Los ingresos de los jóvenes de 14 a 24 años crecieron 7,5%, pese a la caída del empleo en ese grupo. Entre los mayores de 45 años ocurrió lo contrario: aumentó la ocupación, pero su ingreso promedio disminuyó 5,1%.

Reportes corresponden a periodos distintos

En el trimestre anterior, el ingreso promedio mensual creció 2,6% interanual. En cambio, para julio-septiembre, el aumento fue de solo 0,4%, mostrando un menor crecimiento de los ingresos frente a sus respectivos niveles del año pasado.