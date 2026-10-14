Nueve trabajadores municipales sufren quemaduras tras ataque con combustible durante desalojo en Huancayo

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nueve trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado al ser atacados con combustible en llamas. Este hecho ocurrió durante un procedimiento de desalojo y demolición en una vivienda ubicada en el pasaje Casuarinas, en la región Junín, debido a la ocupación ilegal de la vía pública.

El personal municipal y la maquinaria pesada llegaron al lugar para ejecutar la medida. Ante ello, los ocupantes del inmueble arrojaron primero piedras y ladrillos desde la azotea, para luego lanzar el líquido inflamable encendido contra los serenos y los policías municipales, lo que generó múltiples heridos.

🚨 #RGreportes | Huancayo: Durante un operativo de liberación de vías, sujetos intentaron prender fuego a trabajadores municipales utilizando combustible encendido. Algunos trabajadores resultaron heridos.



video: Muni Provin de Huancayo pic.twitter.com/oabO5Pfzqs — Roger García (@Aderly) October 14, 2026

Nueve heridos ingresan al hospital Daniel Alcides Carrión

Los nueve pacientes fueron trasladados rápidamente al área de trauma shock del establecimiento médico. La intervención inicial por las quemaduras en rostro, brazos, manos y pies estuvo a cargo del traumatólogo Alfredo Vargas Durand y del cirujano Ignacio Bacilio Huamán.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el reporte del establecimiento, cinco de los afectados contaban con cobertura de EsSalud y fueron evacuados. Asimismo, uno de los pacientes fue catalogado "como gran quemado", mientras que los restantes fueron derivados a la unidad de cuidados intensivos para su observación.

El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián, supervisó la atención de emergencia brindada a los trabajadores. Entre los heridos figuran Gabino Mayta Morales, Manuel Gonzales, José Pariona, José Galarza, Gustavo Quispe, Dani Lazo, Raúl Montes y Jorge Espinoza.

Alcalde anuncia denuncias y Policía Nacional toma el control

La situación requirió la intervención inmediata de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional para restablecer el orden en la zona del pasaje Casuarinas. Los agentes detuvieron al presunto autor del ataque , quien también resultó herido por el fuego y fue evacuado por el SAMU a un centro de salud.

Ante estos sucesos, el alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba, quien se encontraba cerca del lugar, evidenció los daños en los cascos de seguridad del personal. La autoridad confirmó que se presentarán las respectivas denuncias penales contra los responsables de las agresiones al equipo municipal.

La Fiscalía de Prevención del Delito inició las diligencias de ley por este hecho. Pese a los incidentes, la municipalidad logró completar el proceso de demolición del predio, el cual carecía de licencia para su funcionamiento en el espacio público.