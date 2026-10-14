Ataque homófobo en Miraflores: Jhovan Tomasevich, cantante de Zen, es criticado por supuesta justificación de la agresión

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso del ataque homófobo registrado en un local de McDonald's en Miraflores sigue generando hondas repercusiones en la opinión pública peruana. Esta vez, el vocalista de la emblemática banda de rock Zen, Jhovan Tomasevich, se convirtió en el centro de una fuerte controversia tras emitir comentarios sobre la conducta de Augusto Nava, el hombre denunciado por insultar y amenazar de muerte a dos jóvenes.

Las declaraciones ocurrieron durante su participación en el programa Nadie se salva, transmitido por el canal de streaming Ouke. Durante el espacio de debate, el músico intentó contextualizar el comportamiento del agresor relacionándolo con el trastorno bipolar que, según el comunicado emitido por su familia, padece.

Tomasevich sugirió que las personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad psiquiátrica pueden verse influenciadas por contenidos radicales o negativos consumidos previamente en internet. "Hoy le tocó la homofobia... pero podría pasar mañana un tema conspiranoico", expresó el artista, argumentando que las ideas hostiles pueden ser asumidas como verdaderas durante una crisis de descompensación.

Un enfrentamiento de ideas

Los dichos del cantante encendieron de inmediato la discusión en el set. Su compañera de conducción, Tulita, confrontó abiertamente sus argumentos, marcando una clara distancia entre las creencias infundadas y los ataques de odio directo contra una minoría.

"Decir que la tierra es plana no es lo mismo que lanzar mensajes de odio hacia una comunidad", respondió la conductora para rebatir la analogía inicial de su compañero. Asimismo, enfatizó que "ser bipolar no es lo mismo que ser homofóbico", señalando que un diagnóstico clínico no exime ni justifica la gravedad de las expresiones discriminatorias exhibidas durante el incidente.

Ante los cuestionamientos en vivo, Tomasevich aclaró que no buscaba justificar el accionar de Nava y reconoció explícitamente el carácter homófobo de la agresión. No obstante, insistió en que el entorno del acusado tendrá que acreditar documentaria y médicamente la condición psiquiátrica alegada ante las autoridades competentes.

Rechazo masivo y críticas en redes sociales

La controversia escaló con rapidez en las plataformas digitales, donde los espectadores que seguían la transmisión en vivo arremetieron contra el vocalista de Zen. En el chat del programa, decenas de internautas calificaron sus palabras como una forma de "apañar" la agresión.

Mensajes directos como "Ser bipolar no te hace homofóbico" y cuestionamientos a su postura coparon las interacciones. Mientras algunos usuarios exigían mayor rigurosidad al abordar delitos de discriminación, un sector minoritario pidió evaluar con calma las complejidades del debate sobre salud mental planteado en el panel.

En conclusión, las declaraciones de Jhovan Tomasevich han abierto una delicada arista en la discusión nacional, evidenciando la fina y compleja línea entre intentar comprender los factores neuropsiquiátricos de un agresor y el riesgo de banalizar o minimizar discursos de odio que continúan indignando a la sociedad.