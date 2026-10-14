Vecinos denuncian desgaste de puente peatonal de 700 metros en la Costa Verde de Miraflores: "Nadie lo arregla hace años"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La erosión del agua del mar en la Costa Verde genera preocupación entre vecinos, deportistas y conductores que transitan por el circuito de playas en Miraflores. En esta zona se ubica una pasarela peatonal a desnivel de más de 700 metros de largo, la cual presenta sus bases metálicas oxidadas, corroídas y desgastadas.

El avance del mar socavó parte del terreno y de la vía, dejando restos de concreto en la orilla. Ante ello, la situación empeoró ayer cuando un poste de tres metros cedió por el desprendimiento de arena, lo que obligó a restringir un carril en sentido hacia el distrito de Chorrillos.

Caída de poste de tres metros afecta un carril

El deterioro de la infraestructura costera representa un riesgo para los usuarios diarios del circuito vial. En esa línea, la falta de intervenciones preventivas agravó el estado de las vías empleadas para realizar deporte frente al mar.

"Está súper peligrosa esta bajada y también las vías acá para hacer deporte están completamente dañadas, nadie lo arregla hace años y esto está derrumbando es un peligro para todos", dijo un vecino para Exitosa.

Las autoridades colocaron separadores viales, conos de color naranja y una cinta amarilla para evitar accidentes vehiculares tras el colapso estructural. Cabe mencionar que la ruta hacia Chorrillos mantiene solo dos de sus tres carriles operativos en ese tramo.

Los usuarios de la vía esperan que las entidades encargadas tomen acciones inmediatas de prevención, ya que la cercanía del mar continúa afectando el área perimetral y el asfalto.

Base de pasarela con óxido

Pasarela de 700 metros con óxido en sus bases

La pasarela construida hace más de 10 años requiere mantenimiento debido a que sus barandas y soportes ceden ante el óxido. Los residentes aseguran haber notificado previamente sobre el nivel de corrosión que enfrenta este paso peatonal.

"Hace tiempo que yo he mandado fotos, he mandado vídeos de cómo está la situación, o sea la pista ahorita ya se viene abajo y eso se lo he mandado a la municipalidad de Miraflores y hasta el momento no han hecho nada", dijo otro vecino miraflorino.

Como menciona un vecino, los requerimientos formales se extendieron al municipio de Lima y a EMAPE, entidad responsable de este tipo de infraestructuras viales. No obstante, las soluciones definitivas para el tramo dañado continúan en espera.