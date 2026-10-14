¡Orgullo peruano!: seco de cabrito lidera ranking mundial de guisos y el ají de gallina también figura en top de TasteAtlas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El seco de cabrito peruano ocupa el primer lugar del ranking mundial de guisos elaborado por TasteAtlas, mientras que el ají de gallina también figura entre los 20 primeros. Ambos platos alcanzaron puntuaciones destacadas en la clasificación publicada el 14 de octubre de 2026.

Seco de cabrito ocupa el primer puesto mundial

El seco de cabrito obtuvo 4,4 puntos sobre cinco, resultado que lo coloca en la primera posición de la lista internacional. Esta preparación tradicional peruana se elabora principalmente con carne de cabrito y se acompaña habitualmente con arroz y frejoles.

Top global de TasteAtlas.

La clasificación de TasteAtlas reúne preparaciones de diferentes países y organiza los guisos según las valoraciones registradas en su plataforma. Por ello, el primer puesto corresponde al resultado obtenido por el plato peruano dentro de ese listado gastronómico, que permite comparar recetas tradicionales de distintas partes del mundo.

En la misma clasificación, el curry phanaeng de Tailandia aparece en el segundo lugar. La presencia de preparaciones de diferentes países permite observar la variedad de recetas incluidas en el listado y la posición que alcanzan los platos peruanos en esta edición del ranking internacional de guisos.

Seco de cabrito fue galardonado en primer lugar.

Ají de gallina también figura entre los mejores guisos

El ají de gallina ocupa el puesto 19, con una puntuación de 4,3 sobre cinco. De esta manera, el plato peruano acompaña al seco de cabrito entre las preparaciones que aparecen en los primeros 20 lugares de la clasificación de TasteAtlas.

El ají de gallina es una preparación tradicional elaborada con pollo deshilachado, ají amarillo y una salsa cremosa. Suele servirse acompañado de arroz, papa cocida, huevo y aceituna. Su presencia en el listado lo incluye entre las recetas peruanas que alcanzaron posiciones destacadas en la clasificación internacional.

El seco de cabrito es el plato favorito del papa León XIV.

Las posiciones y puntuaciones pueden variar conforme se actualizan las valoraciones de la plataforma. En febrero de 2026, medios peruanos informaron que el seco de cabrito encabezaba el ranking con 4,5 puntos, mientras que el ají de gallina aparecía en el puesto 26.

De esa forma, el seco de cabrito lidera el ranking mundial de guisos con 4,4 puntos, mientras que el ají de gallina ocupa la posición 19 con 4,3. Ambas preparaciones peruanas aparecen entre los 20 primeros puestos de TasteAtlas.