Ate: motociclista fallece en el bypass de Ceres Medio tras choque con una camioneta

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la tarde de este martes, un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en el bypass de Ceres Medio, en el distrito de Ate. Este suceso involucró a una motocicleta y a un vehículo particular, dejando consecuencias fatales en plena vía pública ante varios testigos.

Tras el reporte del hecho, las autoridades locales acudieron rápidamente al punto para iniciar las diligencias correspondientes. Ante ello, la zona fue resguardada para asegurar la integridad de la escena, mientras que las labores de control vehicular evitaron que se generara congestión en esta ruta de la capital.

Camioneta impacta contra motocicleta en Ate

Cabe mencionar que, según la información preliminar obtenida en el lugar, el choque se produjo de manera frontal. El vehículo particular, identificado con la matrícula ACU-070 , embistió a la moto lineal con tal fuerza que esta última quedó completamente empotrada en la parte delantera del automóvil.

En esa línea, los primeros reportes señalaron que el conductor de la unidad menor falleció de inmediato a raíz del golpe. Los peritos constataron que el auto logró detenerse algunos metros más adelante del punto de impacto, dejando notorias huellas de frenado y marcas de arrastre a lo largo del asfalto.

Por lo tanto, el área del accidente fue acordonada temporalmente para facilitar el trabajo de criminalística. La recolección de estas evidencias resulta fundamental para determinar las responsabilidades y los hechos exactos de este suceso en la vía.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en el bypass de Ceres, en Ate, que dejó a un motociclista fallecido tras ser impactado por un vehículo de placa ACU-070. El conductor de la camioneta fue llevado a la comisaría de... pic.twitter.com/BXuKZj3UbG — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

Conductor fue trasladado a comisaría de Ate-Vitarte

Tras confirmarse el deceso, el chofer del automóvil implicado fue intervenido por los agentes del orden. Inmediatamente, se procedió con su traslado hacia la comisaría de Ate-Vitarte para pasar por las investigaciones de ley y a los exámenes que corresponden en este tipo de acidentes automovilísticos.

No obstante, el impacto no paralizó por completo el paso en el bypass de Ceres Medio. El personal de la Inspectoría Municipal de Tránsito se hizo presente en el punto exacto para agilizar la circulación, logrando que el flujo vehicular se mantuviera fluido durante las primeras horas de la noche.

Las autoridades policiales continuarán recopilando testimonios y analizando los registros de la escena. El proceso legal seguirá su curso en la dependencia correspondiente, buscando esclarecer con total precisión las circunstancias operativas que derivaron en esta fatal colisión.