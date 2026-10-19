Tragedia en Argentina: joven muere al chocar contra un árbol tras intentar escapar de un control de tránsito

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un confuso y trágico episodio enlutó este lunes a la Ciudad de Mendoza (Argentina) cuando dos jóvenes que circulaban a bordo de un automóvil decidieron evadir un control policial de tránsito, desencadenando un choque frontal contra un árbol que le costó la vida al conductor e hirió de gravedad a su acompañante.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad de la zona, el hecho se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana en el cruce de las calles San Juan y Don Bosco, en pleno centro de la capital provincial. El vehículo, un Chevrolet Corsa de color rojo, se incorporaba a la calle Morón en el momento en que un móvil de control municipal lo llamó a parar con las sirenas activadas.

Sin embargo, en lugar de acatar la orden de alto, el conductor aceleró la marcha; ante esto, el móvil policial intentó adelantarse, pero el automóvil particular realizó una maniobra evasiva, retomó hacia la calle San Juan y terminó colisionando violentamente de frente contra un árbol.

Identidad de las víctimas y testimonio familiar

Como consecuencia directa del fortísimo impacto, el conductor del automóvil, identificado oficialmente como Facundo Gastón Aguirre (21), falleció en el lugar . En tanto, su acompañante, Emmanuel Villouta (23), sufrió múltiples politraumatismos y tuvo que ser rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado.

MURIÓ AL ESCAPAR DE UN CONTROL Y CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL



Facundo Gastón Aguirre, de 21 años, murió hoy por la mañana al chocar su auto contra un árbol mientras escapaba de un control de tránsito en Mendoza. El conductor esquivó un móvil policial que intentaba detenerlo. Su... pic.twitter.com/uG48Ov4SeE — Clarín (@clarincom) October 19, 2026

Horas más tarde del suceso, Andrés Villouta, padre del joven sobreviviente, brindó declaraciones a los medios locales para esclarecer las circunstancias previas al siniestro. Según detalló, su hijo había visitado a un amigo en su moto en la zona de Carrodilla y desde allí ambos emprendieron el viaje a bordo del Chevrolet Corsa.

El padre precisó que al momento de la colisión Emanuel viajaba como copiloto, llevaba puesto el cinturón de seguridad y se encontraba durmiendo, lo que habría mitigado la gravedad de sus lesiones, encontrándose actualmente estable a la espera de nuevos estudios clínicos.

Un doloroso antecedente familiar

El caso cobró aún más resonancia tras conocerse el historial trágico que rodea a la familia del sobreviviente en la provincia. Emmanuel es hermano de Alan Villouta, un joven de 21 años que perdió la vida en 2017 tras ser atropellado por una camioneta Porsche Cayenne en el Acceso Sur cuando regresaba a pie de su trabajo.

🚨🗣️ Andrés Villouta, padre del joven que sobrevivió al choque fatal en calle San Juan, contó que su hijo está internado y "venía durmiendo y con el cinturón de seguridad".



También es el padre de Alan Villouta, quien murió atropellado en 2017 en el Acceso Sur. pic.twitter.com/fuCj9gBNt4 — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) October 19, 2026

Aquel caso marcó un mediático proceso judicial en Mendoza. El conductor responsable, identificado como Alejandro Verdenelli, se había entregado tres días después del hecho y, tras una primera sentencia condenatoria en 2020 a tres años de prisión suspendida, la justicia declaró después la prescripción de la acción penal, dejando sin efecto dicho fallo.

Este fatal accidente vuelve a poner sobre la mesa los peligros asociados a las evasiones de controles vehiculares, mientras la justicia y las autoridades locales continúan profundizando en las pericias para esclarecer los detalles de la tragedia.