Bus de famoso cantante de música popular se volcó y genera preocupación en fans: músicos ingresaron al hospital

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran preocupación ha generado en diversos fanáticos de un reconocido cantante de música popular luego de que el bus oficial de su agrupación sufriera un fuerte accidente cuando transportaba a sus músicos y a su equipo de trabajo. El vehículo se volcó en plena carretera y las personas que viajaban tuvieron que ser derivados al hospital más cercano.

Bus oficial de famoso cantante se volcó en Colombia

Los miembros de la orquesta del intérprete Alexis Escobar así como también su personal de staff vivieron momentos de tensión luego de que la unidad móvil que los trasladaba a Bogotá para una presentación programada en el Movistar Arena fuera víctima de un fuerte siniestro en la ruta del Sol, en la jurisdicción de Cundinamarca.

El siniestro se suscitó durante la madrugada de este sábado, 17 de octubre. Los artistas se encontraban camino a acompañar a la cantante Arelys Henao en la celebración de sus 30 años de trayectoria. Entre los ocupantes de la unidad móvil se encontraban los músicos Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, oriundos del municipio de La Unión, Antioquia.

En las últimas horas, un bus que transportaba a integrantes de la agrupación del cantante Alexis Escobar sufrió un volcamiento en la Ruta del Sol, en Cundinamarca. Entre los ocupantes viajaban los músicos de La Unión Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona. La agrupación se dirigía a Bogotá para una presentación. En desarrollo — MiOriente (@MiOriente) October 17, 2026

Luego de que el bus vayera de manera lateral en un tramo de esta importante vía del país. Trascendió que varios de los pasajeros resultaron heridos y fueron derivados al hospital de Guaduas para poder recibir atención médica de manera inmediata.

Ya se aperturó una investigación para esclarecer qué fue lo que ocasionó el volcamiento y conocer en qué circunstancias se produjo. Los encargados de ello será la Policía de Tránsito y Transporte.

¿Qué se sabe del cantante Alexis Escobar y sus músicos?

De acuerdo a reportes del mánager del intérprete azteca no habría personas con heridas de máxima gravedad y el artista se está fuera de peligro debido a que se encontraba con antelación en la capital de Colombia.

Según información del medio colol, el centro de salud al que fueron derivados los lesionados presenta limitaciones debido a que no cuenta con los especialistas médicos necesarios para tratar la complejidad de algunos de los traumas sufridos por los agraviados por lo que se evalúan traslados a clínicas de mayor nivel.

Mediante sus redes sociales, el cantante Alexis Escobar reapareció a través de un video en el que indicó que previo a que el bus arranque se encontraba en perfecto estado, pero que esa madrugada se registraba una lluvia que generó que el chofer de la unidad perdiera el control y como consecuencia se volcó.

"Juan Pablo Bernal, que es uno de nuestro filmmaker y Miguel Ángel Zuaza que es otro de nuestros filmmaker, son los dos que han sido más afectados, pero que están en estos momentos siendo atendidos en el hospital San José de Guaduas", señaló el intérprete.

Es así que, durante la madrugada de este sábado, el bus del cantante Alexis Escobar, en el que viajaban sus músicos y personal de staff, terminó volcado lateralmente en la ruta del Sol, en Cundinamarca, cuando se dirigían a un conicerto en el Movistar Arena de Colombia. Algunos de ellos fueron trasladados al hospital debido a que resultaron heridos.