Bellavista: falsos repartidores dejan amenaza extorsiva y disparan contra una pollería llena de clientes

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos presuntos extorsionadores, disfrazados de falsos repartidores de delivery, dejaron una nota amenazante y dispararon contra una pollería ubicada en el Callao. El ataque ocurrió cuando el establecimiento todavía atendía a comensales que terminaban de cenar. Pese a la violencia del hecho, no se reportaron personas heridas, aunque el caso generó alarma entre los trabajadores y empresarios de la zona.

Balean pollería con clientes dentro

El atentado se registró alrededor de las 11 de la noche de ayer. Según las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y se estacionaron en el pasaje Mar Caribe. Luego, uno de ellos descendió del vehículo menor con una mochila de delivery para ingresar al establecimiento y observar el movimiento del lugar.

Las grabaciones muestran que el sujeto salió brevemente hasta la puerta del local y volvió a ingresar, esta vez dirigiéndose directamente a la zona de la caja. Allí habría amenazado a los trabajadores y dejó un panfleto extorsivo. Tras cumplir su objetivo, se retiró del establecimiento, pero antes de escapar sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones contra la mampara de vidrio.

Los proyectiles impactaron cerca de la puerta de ingreso, mientras que, en la parte posterior, un comensal continuaba cenando. Milagrosamente, el cliente salió ileso. Un trabajador confirmó que se trata del primer ataque registrado contra el negocio y relató que, en ese momento, todavía había clientes dentro del establecimiento.

"Cuando vinieron a atacarnos, habían dos mesas no sé qué le hayan dicho al joven de la caja, porque es la primera vez que nos atacan", expresó un trabajador.

Tras lo ocurrido, agentes del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista, peritos de Criminalística y un representante del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades evaluaban las grabaciones de seguridad para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

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El hecho también ha generado preocupación entre los empresarios del sector, quienes exigen mayor presencia policial para prevenir nuevos atentados. Los comerciantes advierten sobre la escasa vigilancia en la zona, pese al estado de emergencia, y temen convertirse en nuevas víctimas de las amenazas y acciones violentas de presuntas organizaciones extorsivas.

Es así que, este nuevo ataque vuelve a evidenciar la preocupación por el avance de la extorsión en el Callao, donde los negocios se enfrentan a amenazas y actos violentos que ponen en riesgo a trabajadores y clientes. Pese al estado de emergencia, los empresarios reclaman mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar estos delitos.