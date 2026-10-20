'El Jorobado', 'JJ' y el 'Chato Bazán' entre los siete internos trasladados como parte de las medidas del Comando Unificado

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Siete internos fueron trasladados a otros establecimientos penitenciarios como parte de las medidas dispuestas por el Comando Unificado. Entre ellos figuran tres reos considerados de máxima peligrosidad, vinculados a organizaciones criminales.

Se trata de Adam Smith Lucano Cotrina, alias "Jorobado", líder de Los Sanguinarios de la Construcción; Yojairo Arancibia Seminario, conocido como "JJ", de Los Injertos del Cono Norte; y Jimmy Bazán Valderrama, alias "Chato Bazán", cabecilla de Los Compadres.

Los tres reclusos fueron trasladados junto a otros cuatro internos. Según informes preliminares, los siete estarían vinculados con La Confederación, una presunta alianza criminal que operaría desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Abraham Lescano, presidente del INPE, estuvo presente durante el traslado de los internos y brindó detalles sobre las medidas de seguridad y la planificación implementadas para garantizar el desplazamiento de los reclusos de un establecimiento penitenciario a otro.

"Hay un trabajo de inteligencia y contra inteligencia que nos permite identificar cuál es el nivel de organización que podrían estar gestando desde el penal. Por seguridad los estamos trasladando a otro establecimiento penitenciario", afirmó.

Lescano se pronunció sobre los reclamos de Adam Smith Lucano, alias «El Jorobado», quien aseguró padecer cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar. Al respecto, sostuvo que estas declaraciones podrían ser una estrategia para desviar la atención del proceso al que será sometido.

"También es una estrategia legal para impedir las acciones que estamos tomando dentro de la declaratoria de emergencia y del Comando Unificado. Estamos tomando todas las medidas de seguridad con teniendo presencia de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional para reforzar el perímetro", señaló.

Asimismo, el titular del INPE se refirió a la participación de las instituciones de seguridad encargadas de prevenir la formación de nuevas organizaciones criminales y evitar que estas operen desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

"El hecho de que afuera está nuestra Marina de Guerra, el Ejército o la Fuerza Aérea dan una percepción de seguridad, que se está fortaleciendo el perímetro porque tambien es un riesgo. Porque en el perímetro se empiezan a instalar organizaciones para vulnerar la seguridad de nosotros y desde ahí salen las señales", sostuvo.

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