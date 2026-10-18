Serenazgo lucha por su vida tras ataque con fuego en desalojo: "El 90 % de su cuerpo está quemado"

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El policía municipal Gabino Maita, de 62 años, se encuentra en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en el 90% de su cuerpo durante un desalojo ejecutado en Huancayo. El agraviado recibe atención especializada en la unidad de quemados.

Según el reporte de Latina Noticias, los hechos ocurrieron cuando trabajadores municipales fueron atacados con combustible mientras cumplían con sus funciones legales. Otros tres agentes que también resultaron afectados, permanecen en espera de ser trasladados a un centro hospitalario con mayor capacidad médica .

Liberación del presunto agresor municipal

Los familiares del afectado denuncian que las autoridades del Ministerio Público permitieron la libertad del implicado, identificado como Craig Albert Enrique Escalante, argumentando supuesta falta de pruebas a pesar de los registros de video que evidencian el ataque.

"Lo han tenido retenido, y ahora simplemente la fiscal 'Patricia' junto con el presidente de fiscales, dijeron que no hay las pruebas suficientes para que lo puedan seguir reteniendo (...) Las imágenes están y no se por que la fiscal quiere más pruebas", dijo Víctor Maita, hijo del agraviado.

Tras la liberación, la familia exige justicia y critica la gestión del caso a las autoridades competentes. A pesar de los videos que muestran el momento exacto del ataque con fuego, la fiscalía decidió no mantener la medida restrictiva contra el acusado. La indignación de los allegados persiste ante la falta de celeridad judicial en el caso mientras las víctimas requieren asistencia urgente.

Estado crítico de las víctimas

El señor Maita presenta quemaduras profundas en rostro, cuello y pecho, manteniéndose con pronóstico reservado debido a su lenta evolución médica. La familia continúa exigiendo mejores condiciones para su recuperación y el traslado de sus compañeros heridos a hospitales de Lima.

"El estado de mi papá es crítico a estas horas. El último reporte que tenemos de los médicos es que desde que llegó de Huancayo hasta ahora último su evolución es demasiado lenta ya, pero poco a poco estamos a la espera. (...) El 90% de su cuerpo está quemado", dijo el hijo.

La situación de los otros tres trabajadores municipales, internados en el hospital Ramiro Prialé, también es preocupante, ya que dicho centro de salud no cuenta con una unidad especializada para atender a pacientes con quemaduras de tal gravedad.