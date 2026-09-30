Bernie Navarro justifica remoción de visa para juez peruano: "Tenemos que actuar para devolver la confianza"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, defendió la decisión de retirar la visa al juez Juan Carlos Núñez Matos y explicó que Washington busca recuperar la confianza de inversionistas. La medida está vinculada al fallo que favoreció a Cosco Shipping en Chancay.

Navarro explica retiro de visa

El pronunciamiento fue difundido por Navarro mediante su cuenta de X, luego de conocerse las restricciones migratorias aplicadas por Estados Unidos. El diplomático señaló que estas acciones responden a la necesidad de fortalecer la confianza institucional y garantizar condiciones para las inversiones.

"Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes, tenemos que actuar para devolver la confianza" colocó.

El juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, emitió el 29 de enero de 2026 una resolución favorable a Cosco Shipping Ports Chancay Perú. El fallo declaró fundada una demanda de amparo presentada contra Ositrán y la Presidencia.

Con esa decisión, el magistrado dispuso que Ositrán se abstuviera de ejercer funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal. La resolución estuvo relacionada con las actividades de Cosco Shipping en el puerto de Chancay, infraestructura operada por la compañía china.

Comunicado de Navarro.

Navarro también vinculó la decisión estadounidense con las condiciones que requieren los empresarios para invertir. El embajador sostuvo que las empresas directamente necesitan reglas claras, instituciones firmes y una democracia respetada. Su declaración fue difundida al explicar las razones de la medida contra el magistrado.

Medida alcanza a otros países

La medida contra Núñez Matos forma parte de medidas anunciadas por Estados Unidos para ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Washington indicó que las restricciones están relacionadas con situaciones que, bajo su evaluación, comprometen la gobernabilidad democrática mediante corrupción o narcotráfico.

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Espero que valió la pena... https://t.co/zTlm3A7Jsc — Bernie Navarro (@BernieNavarro7) September 29, 2026

En Bolivia, Estados Unidos retiró visas a 12 ciudadanos y sus familiares, de restringir solicitudes para otros afectados. En Colombia, las medidas alcanzaron a una senadora y un empresario. En Ecuador, Washington informó sobre dos ciudadanos y sus familiares, sin revelar sus identidades.

El Departamento de Estado incluyó estas medidas dentro de una política regional aplicada a ciudadanos extranjeros. Washington señaló que las restricciones fueron comunicadas junto con el caso peruano y respondieron a evaluaciones estadounidenses sobre corrupción, narcotráfico y afectaciones a gobiernos elegidos democráticamente.