Rodrigo Paz defiende adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas y tilda de "mediocres" a quienes la cuestionan

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente Rodrigo Paz defendió que Bolivia esté en el Escudo de las Américas. Asimismo, el mandatario calificó de "mediocres" a quienes cuestionaran la cooperación que tiene como objetivo fortalecer la contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Paz defiende Escudo de las Américas "para salvar la patria"

Durante la condecoración a la Policía Boliviana en el Palacio Quemado, el jueves 8 de octubre, el presidente Rodrigo Paz, defendió la alianza del Escudo de las Américas, afirmando que la iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

En su discurso, el mandatario boliviano reiteró que su Gobierno, con la incorporación a la iniciativa multinacional de cooperación en seguridad e inteligencia impulsada en marzo de 2026 por la administración estadounidense en el gobierno de Donald Trump, busca "liderar a la patria de esas hordas criminales que, financiando desde el narcoterrorismo, estaban queriendo subyugar el futuro" de Bolivia.

Asimismo, Rodrigo Paz rechazó, de forma tajante, que el ingreso de Bolivia al Escudo de las Américas responda a un tema político-ideológico. Según destacó, el programa contempla el intercambio de inteligencia, la coordinación operativa, la adopción de sanciones colectivas y la asistencia mutua para identificar, perseguir y desmantelar infraestructuras ilícitas, rutas de tráfico y redes financieras.

"Esta es una lucha encarnizada contra el crimen internacional y nacional. Por eso, el Escudo de las Américas, por eso generar alianzas", destacó en un inicio.

Cuestionó a quienes no respaldan el Escudo de las Américas

Tras asegurar que la alianza busca contribuir a la seguridad y defensa de Bolivia, Rodrigo Paz no dudó en criticar duramente a quienes cuestionaban el objetivo de la incorporación al Escudo de las Américas.

"Hay algunos mediocres que piensan que eso es un tema político e ideológico. No, señores, es salvar a la patria con la colaboración del orden internacional", exclamó.

A raíz de Bolivia en el Escudo de las Américas, el presidente Paz afirmó que recibirá la visita de varios mandatarios y atribuyó este acercamiento al interés internacional del mundo hacia su país. Como se sabe, a la fecha, los países miembros del bloque son: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago y Chile.

Cambios en el Ministerio Público en Bolivia

Otro de los puntos abordados por Paz fue la situación del Ministerio Público. El jefe de Estado aseguró que su Gobierno impulsa una transformación institucional y señaló a esta entidad como una de las primeras en las que busca realizar cambios.

Finalmente, el mandatario también afirmó que defiende la libertad de expresión, pero que por el crimen organizado la "democracia está en peligro", e incluso el derecho de la prensa a trabajar y "a expresar la verdad", al pedir apoyo de los periodistas para los "buenos policías" que han tenido logros en la institución como la captura de Sebastián Marset.

De esta manera, Rodrigo Paz reafirmó su respaldo al Escudo de las Américas y defendió la cooperación internacional como una herramienta para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, mientras su Gobierno busca reforzar las instituciones de seguridad y justicia en Bolivia.