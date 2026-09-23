Embajador de EE. UU. destaca sintonía con Perú ante grupos criminales: "Estamos alineados"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, afirmó que las posturas del presidente Donald Trump y la mandataria Keiko Fujimori, en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional están plenamente 'alineadas'. Durante la firma del acuerdo entre el terminal del Callao y PortMiami como "puertos hermanos", el funcionario remarcó el compromiso de ambas naciones en temas de seguridad.

Embajador envió mensaje a los criminales

Navarro envió un mensaje de advertencia para las organizaciones criminales sobre el trabajo conjunto entre ambas países y la prioridad para la defensa del territorio regional.

"Yo le diría a los criminales que tengan mucho cuidado porque estamos más alineados que nunca. Si ven el discurso del presidente Donald Trump y el discurso de la presidenta Keiko Fujimori, estamos alineados, estamos asegurándonos que la seguridad es nuestra principal preocupación para la región, para el hemisferio, y los Estados Unidos va a tomar carta en el asunto y queremos que todos los países nos apoyen y trabajar en conjunto para acabar con estos carteles y estos grupos trasnacionales", expresó para los medios de comunicación.

El diplomático sostuvo que las bandas criminales en la región poseen actualmente un nivel de capacitación superior al de diversos ejércitos. Ante esta situación, Estados Unidos compartirá información estratégica e impartirá entrenamiento para erradicar a estos grupos trasnacionales que amenazan la estabilidad de los países americanos.

"Ya sabemos que aquí tenemos un acuerdo con el FBI, con todos los grupos que tenemos aquí, con todas las agencias que tenemos en la embajada para apoyar al Perú para combatir estos grupos. Vamos a seguir en esa capacitación, en ese compartir de inteligencia y vamos a seguir apoyando al Perú para que el Perú tome cartas en ese asunto", agregó el embajador.

Navarro se pronuncia sobre la aprobación de facultades legislativas

El diplomático estadounidense también se refirió sobre la delegación de facultades solicitada por la presidenta Keiko Fujimori. Al respecto mencionó que este sería el 'paso número 1' que la presidenta ha pedido las facultades para determinar que estos grupos sean nombrados como terroristas".

"El paso número 1 es que la presidenta ha pedido las facultades para determinar que estos grupos sean nombrados terroristas. Después de ese paso viene más capacitación de los Estados Unidos en inteligencia para buscar estos grupos y asegurar que los estamos mirando con un lente", agregó.

Finalmente, el embajador valoró que el Ejecutivo pudo integrarse al Escudo de las Américas para mantener una defensa contra las amenazas comunes. Aseguró que la participación en la red permitirá monitorear con precisión el accionar delictivo, reforzando la postura de la presidenta Fujimori.